A Yamal gázvezetéken általában az orosz gáz érkezik Európa felé, de most már egy hete mégis kelet felé halad a gáz a német-lengyel határon – írja a Reuters. Vlagyimir Putyin a múlt héten arról beszélt, hogy Németország továbbértékesíti az orosz gázat Lengyelország és Ukrajna részére, ezzel is rontva az egyébként is szűkös nyugat-európai kínálatot.

Fotó: PATRICK PLEUL / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP

A rekordmagas európai gázárak ellenére a Gazprom a legutóbbi aukción továbbra sem kötött le újabb kapacitásokat a vezetékeken és az orosz cég nem is tervezi, hogy a spot piacon értékesít termékéből a héten, ugyanakkor a vállalat szóvivője szerint hosszú távú szerződések keretében hajlandóak lennének többet szállítani.

A mallnowi mérési pont adatai szerint óránként közel 1,2 millió kilowattórányi gáz folyik kelet felé a Gascade adatai szerint. A szlovák vezetéket üzemeltető Eustream adatai szerint az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáz hétfőn 731,574 megawattórányi mennyiség lehet, ami nagyjából azonos a péntek óta megszokottal, ám alacsonyabb a decemberben korábban megszokottnál. Az utóbbi időben a cseppfolyósított földgázat szállító hajók közül is egyre több tart Európa felé a magas árakat kihasználandó.