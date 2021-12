A szerb jegybank – bár inflációs célja 3 százalék – mégsem követte a nagy közép-európai gazdaságok példáját, ahol – Budapesten is – a központi bankok kamataik emelésével igyekeznek fékezni az árak emelkedését. Belgrád volt az első Európában, ahol tavaly a járvány okozta válság érkeztével kamatot csökkentettek, és az irányadó kamatot múlt heti ülésén is a rekord alacsony 1 százalékos szinten hagyta a szerb jegybank, azzal az indoklással, hogy a változékony elemeket kiszűrő maginfláció viszonylag mérsékelt, és hogy a bankközi piaci likviditás szűkítésével is képes szigorítani a monetáris feltételeket.