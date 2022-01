A földgáz irányadó határidős jegyzése kedd délelőtt 10-re több mint 9 százalékkal, 91,15 euró/megawattórára csökkent a holland TTF gáztőzsdén, miután emelkedett az Európai Unióba tartó orosz szállítások mennyisége, illetve a korábban vártnál melegebb időjárásra lehet számítani a térségben. Hétfőn a fokozódó orosz–ukrán feszültség nyomán 18 százalékkal lőtt ki az ár.

Fotó: Shutterstock

A vezetéket üzemeltető Eustream kedd reggeli adatai szerint a szlovákiai Nagykaposra (Velke Kapusany), az egyik fő belépési pontra leadott kapacitásrendelés január 1-je óta a legmagasabb szintet érte el, bár még mindig jóval kevesebb földgáz áramlik Oroszországból Ukrajnán át az Unióba, mint az ilyenkor megszokott. Tavaly januárban ugyanis a napi átlagos áramlás több mint 760 gigawattóra volt, szemben a keddre várt 446-tal.

Szintén nyugtatólag hatott a piacra, hogy a fűtés és az áramtermelés miatt keletkező gázszükséglet mérséklődhet a jövő héten, mivel a The Weather Co. jelentése szerint enyhébbre fordul az idő. A felmelegedéssel egyidejűleg ráadásul élénkülő légmozgást is prognosztizáltak, így nőhet a kontinens szélenergia-termelése is.

A kereskedők eközben árgus szemekkel figyelve várnak minden apró jelzést, amely Oroszország irányából érkezik, és esetleg némi enyhülést hozhat a szűkös európai gázpiacra az Ukrajnát övező, egyre fokozódó geopolitikai aggodalmak közepette. Egy kirobbanó fegyveres konfliktus ugyanis tovább csökkenthetné az Európába irányuló gázáramlást egy olyan időszakban, amikor a kontinens készletei amúgy is vészesen alacsonyak, a kereslet pedig az évszaknak megfelelően továbbra is magas.

Helima Croft, az RBC munkatársa szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kockázata a következő hetekben 50 százalék felett van, és ha megtörténne, jelentősen növelné az olaj és a gáz jegyzését.

A Bloomberg adatai szerint ugyanakkor a hónap végéig legalább 27 LNG-szállító tartályhajó köthet ki Európában, ami azt jelzi, hogy noha az európai gázzal még mindig felárral kereskednek az ázsiai árakhoz képest, a különbség hamarosan csökkenhet.