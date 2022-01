Egy 47 éves férfi elment egy Aldi áruházba és vett magának négyszáz sört, miután Írországban egyes sörök árát 100 százalékkal megemelték – írja az Irish Mirror.

Egyetlen eurót sem húznak le rólam. Nem hagyom, hogy átverjenek (...) bementem a helyi Aldiba, és körülbelül 350 eurót költöttem, ami azt jelenti, hogy nagyjából 200 eurót takarítottam meg a bevásárlással

– mondta el Denis Boyle. Hozzátette, hogy szereti a sört, de nem túl nagy ivó, a tömény szesz nem érdeklik, a felvásárolt készlet erre az évre elegendő lesz. Január 4. óta Írországban tilos az alkoholt promóciós, vagy akciós áron kínálni.

A borok alapára például 7,40 euró és egy üveg vodkáért pedig minimum 20,71 eurót is elkérhetnek.

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP (illusztráció)

Feighan közegészségügyi miniszter korábban kijelentette:

Intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az olcsó, erős alkohol ne legyen zsebpénzes áron elérhető a fiatalok számára."

A férfi kifejtette, hogy feldühítette Frank Feighan és Stephen Donnelly miniszterek azon lépése, ami szerinte csak még nagyobb anyagi nyomást gyakorol azokra, akik amúgy is a megélhetési költségek emelkedésével küzdenek.

Hogy mernek úgy tenni, mintha tudnák, mit éreznek a hétköznapi emberek?

– tette fel a kérdést. „Ha minimálbéren vagy, és veszel egy karton sört, ami két hétig eláll, akkor 25 euró helyett most 45 euróba fog kerülni. Hogyan segít ez?” – tette hozzá. Azt mondta: „A bérleti díjak, az energia árak, a biztosítási díjak megduplázódtak, és most az ital ára is a duplájára nőtt. A vidéken az emberek nem keresnek nagy pénzt.”