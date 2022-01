Elutasította az AT&T és a Verizon Communications az amerikai légiügyi hatóságok kérését, hogy

új 5G-és vezeték nélküli szolgáltatásuk január 5-re tervezett bevezetését repülésbiztonsági okokból halasszák el, ám felajánlották, hogy ideiglenes biztonsági zónát hoznak létre a repülőterek körül

– írja az investing.com.

Fotó: EyePress / AFP

Pete Buttigieg közlekedési miniszter és Steve Dickson, a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vezetője pénteken késő este fordult a két telekomunikációs cég vezérigazgatóihoz azzal a kéréssel, hogy

két hetet várjanak még az 5G startjával, amíg az FAA befejezi a repülőterek működését érintő potenciális interferenciára vonatkozó vizsgálatot,

mivel a repülőgépek érzékeny elektronikáját – például a rádiós magasságmérők működését – megzavarhatja az 5G.

A két távközlési cég operatív vezetője vasárnap közös válaszlevélben közölte, hogy nem telepítik az 5G-t a repülőterek környékén még hat hónapig, de elutasítottak minden további korlátozást a kifogásolt úgynevezett C-sáv működtetése kapcsán. Az AT&T és a Verizon által javasolt biztonsági zónát vezették be Franciaországban is, a fizika törvényei pedig azonosak az Egyesült Államokban is - közölték a szolgáltatók némi szarkazmussal. Ha tehát az amerikai légitársaságok minden nap üzemeltethetnek járatokat Franciaországban, akkor az 5G belföldön sem jelenthet problémát.

Az FAA tisztviselői szerint azonban nagyobb biztonsági zónára lenne szükség.

Franciaországban emellett olyan spektrumot használ az 5G-rendszer, amely távolabb esik a rádiós magasságmérők frekvenciájától, és alacsonyabb teljesítményen is működik, mint az Egyesült Államokban engedélyezett. A 17 légitársaság 50 ezer dolgozóját képviselő Légikísérők Szövetségének elnöke, Sara Nelson is kiállt az FAA mellett, mondván kizárólag a biztonság kedvéért kérték a késleltetést, amit egyébként a pilóták szövetsége is támogat.

A vezeték nélküli szolgáltatók viszont, amelyek egy 80 milliárd dolláros kormányzati árverésen nyerték el a C-sávos spektrumot, ugyan beleegyeztek a hat hónapig tartó elővigyázatossági intézkedésekbe az interferencia korlátozása érdekében, de hangsúlyozzák, hogy a korszerűsítések nélkül Amerika nagyon lemaradna például Kínától, és a távmunka is nehézségekbe ütközne.

A légitársaságokat tömörítő Airlines of America érdekvédelmi csoport ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy már hétfőn bírósághoz fordulhat, ha a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) nem tiltja meg az 5G-s üzemeltetést a repülőterek környékén, mégpedig a távközlési cégek által ajánlott biztonsági zónát meghaladó területen, mivel az új rendszer naponta több ezer járatot zavarhat meg. Sürgették az FCC-t és a távközlési szolgáltatókat is, hogy működjenek együtt az FAA-val és a légi közlekedési iparággal annak érdekében, hogy az 5G-s technológia bevezetése ne sértse a biztonsági követelményeket.