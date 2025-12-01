Deviza
OTP
Mol

Új rekordon az OTP, nagyot ment a Mol

Csúcsot döntött a BUX is, miközben a globális tőzsdék lefordultak. Az OTP folytatta rekorddöntő sorozatát, a Mol pedig a potenciális akvizíciók hírére táltosodott meg.
Murányi Ernő
2025.12.01, 17:29
Frissítve: 2025.12.01, 17:41

A főbb Wall Street-i tőzsdeindexek csökkenéssel nyitottak hétfőn, miközben a befektetők a szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) adatait és az építőipari kiadásokról szóló jelentést várták.

mol group OTP
Bivalyerős volt a Mol és az OTP / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Csökkentek az indexek az Atlanti-óceán innenső partján is. A frankfurti DAX valamivel több mint 1 százalékkal, míg a francia CAC 40 0,4 százalékkal került lejjebb délután 5-ig.

A közeli béke halványuló reménye mellett a lefordulásban közrejátszott a német kötvényhozamok hétfőn látott emelkedése is. A 30 éves Bund hozama szeptember 3. óta nem látott csúcsra, 3,374 százalékra kúszott, miután a legfrissebb, novemberi feldolgozóipari BMI szerint az ágazat kilenc hónapos mélypontra zuhant. 

A BMI-ről kiadott közlemény rávilágít a német gazdaságot övező tartós aggodalmakra is, bár megjegyzi, hogy  jövőre lehetséges a fellendülés.

Ehhez képest a pesti börzén az OTP–Mol tandem vezetésével emelkedett a BUX. A hazai vezető index 0,9 százalékkal, 110 414 pontig hajrázott, több mint 100 ponttal megjavítva eddigi rekordját. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a húszmilliárd forintot.

Az OTP  is simán maga mögött hagyta eddigi csúcsértékét,  új maximumát 34 720 forinton beállítva, ami másfél százalékos emelkedésnek felelt meg.

Még nagyobbat ment a Mol a potenciális akvizíciós hírekre. 

Az olajrészvény 2,4 százalékkal, 2980 forintra drágult.

A Magyar Telekom záróárfolyama 0,5 százalékkal, 1766 forintra nőtt.

Napközben szépen alakult a Richter kurzusa is, ám a zárószakaszban csúnyán lerántották a papírt - talán az erős forint következtében is - , s a gyógyszerpapír 1,2 százalékos gyengüléssel, 9615 forinton zárt.

A forint napközben jó erőben volt, az euró árfolyama többnyire 381 forint alatt járt, ám délután 5 körül a devizapár 381 fölé emelkedett. Összességében azonban ezzel együtt 0,1 százalékkal erősödött a hazai deviza.

 

 

