Elővették a tollat és a kockás füzetet egy szerbiai aranylelőhely miatt – jó döntésnek bizonyult

A korábbinál is több aranyat rejthet a szerbiai Coka Rakita nevű aranybányászati projekt. Az ország keleti részén elhelyezkedő, leendő mélyművelésű aranybánya területén nemcsak a nemesfémből van több, hanem a friss adatok szerint a termelési kilátásai is javultak. Azaz pénzügyileg a korábban számítottnál jövedelmezőbb lehet az aranybánya.
VG
2025.12.01, 15:13
Frissítve: 2025.12.01, 15:26

Az arany iránti kereslet tartós növekedésének, az aranyár emelkedésének idejében érkezett a hír: a területre kutatási joggal bíró DPM Metals vállalat friss megvalósíthatósági tanulmánya jelentősen javított az érték- és termelési kilátásokon a kelet-szerbiai elhelyezkedésű  Coka Rakita aranyprojekt esetében. Ezt azt jelenti, hogy a területre tervezett aranybánya jobb megtérülési mutatókkal rendelkezik, mint a korábban számítottak írja az Origo.

arany, aranybánya, illusztráció
A korábban számítottaknál jobb mutatókat közöltek egy tervezett szerbiai aranybányaprojektről / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Ezt tudja a leendő aranybánya az új számítások szerint

A lelőhely Belgrádtól 160 km-re található, mintegy 7,34 millió tonna ércet tartalmaz, tonnánként 6,44 gramm átlagos aranytartalommal. Az új számítások alapján a projekt nettó jelenértéke (azaz a jövőbeni pénzáramlásból levonva a kezdeti befektetési értékeket) 1900 dolláros unciánkénti aranyár mellett 782 millió dollárra nőtt. A 2024-es előzetes tanulmány 735 millió dolláros nettó jelenértéket prognosztizált. Csakhogy az arany ára történelmi magasságokba emelkedett, ami azt jelenti, hogy az aranybányaprojekt a korábbiaknál jobb megtérülési mutatókat képviselhet.

Számokban ezt azt jelenti, hogy 500 dolláros aranyárral számolva az összeg már 2,2 milliárd dollárra, azaz mintegy 740 milliárd forintra emelkedik.

A tervezett aranybányászati projekt ugyanakkor helyi tiltakozásokat váltott ki: civil szervezetek az Európa Tanácshoz fordultak a lehetséges talaj- és vízszennyezés miatt. 

Nem ez az első alkalom, hogy egy fontos ipari beruházás heves vitákat vált ki az országban a beruházást annak gazdasági jelentősége miatt támogatók, illetve azt környezetvédelmi megfontolások miatt ellenzők között. Miként a Világgazdaság megírta, a világ egyik legnagyobb bányaipari vállalata, a Rio Tinto lítiumbányája szintén erős indulatokat váltott ki, fejlesztését nemrég felfüggesztették. Abban a projektben akkora mennyiségű nyersanyag kitermeléséről lehet szó, mely alapjaiban változtathatja meg az elektromos átálláshoz nélkülözhetetlen anyag európai ellátását.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

