Fredtől tudjuk, olcsó lett a sör a magyaroknak Csehországban, tessék csak ellenőrizni

Év vége közeledtével egyre többet tekintget hátra az ember, méricskélünk. Bár a világ, a régió és az ország sörhabban nem mérhető, kellemes, de minimum érdekes módot kínált hétfőn egy kis visszatekintő értékelésre a forint erősödése a cseh korona ellenében. Mit mond ez egyszerre gazdaságról és a cseh sörről, mindjárt megtudjuk – bár annyi elsőre nyilvánvalónak tűnhet: ha erősebb a forintunk (és jelentősen az), több sört vehetünk ugyanannyiért egy prágai sörtúrán. Amit virtuálisan most meg is ejtünk, egy meglepő útitárssal: Freddel.

A cseh sör márciusban is jól esett, azóta pedig olcsóbb lett, különösen a magyaroknak Fotó: AFP

Fred aligha a társaságnak az a tagja, aki a legtöbb sört gurítja le. Ő nem más, mint a Federal Reserve Bank of St. Louis, az amerikai jegybankrendszer 12 tagjának egyike. Fred – bármi meglepő –, az Eurostat adatai alapján számol cseh sörárindexet –ezt teszi először elénk a kereső vagy a mesterséges intelligencia. Az óceán túloldalán mindent tudnak.

Mielőtt még bemutatnánk, milyen változás olvasható ki idén az indexből, a cikkünk címében szereplő állítás másik lábához kanyarodjunk vissza. Ha ugyanis azt nézzük, a magyarok számára olcsóbb lett-e sörtúrázni valamelyik cseh városban, nem csak a cseh koronában számolt ár számít, hanem először is számszerűsítenünk kell, mi a hatása a forintárfolyam változásának.

A forint csak a hétfői napon egyharmad százalékot erősödött a korona ellenében, ilyen erős több mint egy éve nem volt, és a 15,76 körüli árfolyam az idén 3,5 százalékos menetelést jelent. Ha semmi egyéb nem változik, társaságunk 100 korsóból csakis ebből az okból 3 és felet ingyen kap, ha nagyon szomjas, akkor 200 korsóra hetet.

A forint árfolyama és a cseh sör ára: mi történt?

A hétfői napon három dolog történt frissen – két magyar és egy cseh –, ami a forint mellett szólt.

Kinyitottak a devizapiacok, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök visszatért Moszkvából, ahol biztosította a magyar energiaellátást tárgyalások révén, a második fordulóban, miután korábban Washingtonban azt érte el, hogy ne szökjön fel az energia ára.

Először nyitott ki a piac, miután a Moody's pénteken este megerősítette a magyar államkötvények besorolását.

Az S&P Global – még egy amerikai szereplő – közölte a cseh ipari beszerzésimenedzser-indexet (BMI), amelynek 48 pontos (az egyensúlyi 50-es szint alatti) novemberi értéke azt mutatta: a cseh ipar továbbra is visszaesik. Eközben a magyar index fellendülést mutatott, az októberi 51,2 pontról 53,4-re emelkedett.

A 3+1: ekközben a mindkét nagy autógyártó gazdaság számára létfontosságú Németországban rendületlenül folynak az elbocsátások az autóiparban és környezetében. Magyarországon azonban többek közt épül a kínai Byd hatalmas gyára Szegeden, és jön talán más is.