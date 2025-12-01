Deviza
Áthúzódó hatások: a béke gyökeresen átformálná a magyar gazdaság környezetét – már a tárgyalások is erősítették a forintot

Az év utolsó hónapja jelentős fordulatokat hozhat, miután december elsejével életbe lépett az árrésstop kiterjesztése további termékekre. Mindez gazdasági szempontból is meghatározó lehet, hiszen a decemberi folyamatok már a jövő évi növekedési kilátásokat is érdemben befolyásolják, miközben a nemzetközi térben a béketárgyalások felgyorsulása is új helyzetet teremthet.
2025.12.01, 15:20
Frissítve: 2025.12.01, 15:47

Várhatóan sok fordulatot hozhat az év utolsó hónapja – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. December elsejével lépett életbe az árrésstop kiterjesztése további 13 termékkel.

gazdaság
Nem mindegy, hogyan teljesít év végén a magyar gazdaság / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság kérdésére elárulta: habár az év végi szabadságolások miatt december gazdasági szempontból felemás, a jövő évi növekedés szempontjából – az áthúzódó hatások miatt – egyáltalán nem mindegy, hogyan teljesít év végén a magyar gazdaság.

Orbán Viktor előre szólt a magyaroknak: nem lesz könnyű a december – ez vár az országra

Lesznek még megoldandó feladatok idén a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor úgy véli, hogy Washingtonban és Moszkvában elérte, amit akart, de Brüsszelben még komoly csörték jönnek.

Nemzetközi színtéren is várhatóak fordulatok – emlékeztetett a vezető elemző. Mint mondta, folyamatosan zajlanak a tárgyalások, lényegében amerikai közvetítéssel, az ukránok és az oroszok között, amely magában hordozza a háború lezárásának esélyét. Ez a folyamat potenciálisan akár nagyon gyorsan is lezárulhat, bár jelenleg nagyobb esélyt lát arra, hogy csak jövő év elején lesz eredmény.

A béke gyökeresen átformálná a magyar gazdaság környezetét: csak a tárgyalások felerősödése érdemi energiaár-csökkenést hozott a globális piacokon, miközben a forint erősödését is támogatta.

A békekötés így további pozitív hatásokkal járhat mind az energiapiacon, mind a forint árfolyamában, miközben akár a monetáris politika számára is teret nyithat a kamatvágásra. Magyar és uniós szempontból vízválasztó lesz még a december 18-i uniós állam- és kormányfői csúcstalálkozó. Ennek keretében egyrészt

  • Ukrajna további támogatásáról,
  • az orosz vagyon felhasználásáról,
  • valamint az újabb szankciókról is vita lesz,

miközben a következő hétéves költségvetésről is első alkalommal tartanak most vitát a legmagasabb szinten. De az addig felmerülő újabb fejlemények, akár egy esetleges orosz–ukrán béketervezet, is szóba kerülhetnek a tárgyalás során.

A november is jelentős változásokat hozott a gazdaságban

A elemző kiemelte: novemberben kapták készhez először a háromgyermekes édesanyák az szja-mentes jövedelmüket, miközben a nyugdíjasok is megkapták a nyugdíjkorrekciót, amely biztosítja a nyugdíjak vásárlóerejének fennmaradását.

Diplomáciai oldalról is jelentős sikerek fűződnek az elmúlt hónaphoz, a washingtoni tárgyalások sikere egyrészről biztosítja, hogy az amerikai szankciók alól hazánk mentességet kap, másrészről az ott született megállapodások – védőháló, beruházások, energetikai együttműködések – hosszabb távon segíthetik elő a magyar gazdaság stabilitását és növekedését. Az energiaellátás biztonságát szolgálják emellett az oroszországi tárgyalások is.

