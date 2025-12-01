A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. 2025. december 1-én sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a MiND Klinika Zrt.-nek. A szerződő felek szoros üzleti és partneri együttműködésben folytatják tevékenységüket.

Magánegészségügyi céggel bővül a Mészáros Csoport: megszerezték a MiND Klinika többségi tulajdonát / Fotó: NAGY NORBERT

A tranzakció eredményeként a vállalatcsoport egészségügyi portfóliója a 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltatóval, a MiND Klinikával és annak leányvállalataival bővült.

Az akvizíció elsődleges célja a MiND Klinika márka értékének és szakmai reputációjának megőrzése, valamint a társaság hosszú távú, fenntartható és magas színvonalú működésének biztosítása. A Talentis Group Zrt. kiemelt törekvése továbbá a szolgáltatási struktúra stabilizálása és konszolidációja, valamint az orvosdiagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések, beruházások és innovatív egészségügyi megoldások végrehajtása.

A tranzakció a MiND Klinika számára jelentős előnyökkel jár, mivel a stabil, tőkeerős új tulajdonosi háttér hosszú távon biztosítja a társaság működésének pénzügyi és szakmai biztonságát.

A Talentis Group Zrt. belépésével a MiND Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását. A tulajdonosváltás továbbá hozzájárul a szervezet működési stabilitásához, az ellátás magas szakmai színvonalának fenntartásához, ugyanakkor kiszámítható, hosszú távú fejlődési pályára helyezi a társaságot.

Kiemelt célunk, hogy a MiND Klinika magas szakmai presztízsű orvosi és diagnosztikai csapatának tudására és tapasztalatára támaszkodva a társaság továbbra is a hazai magánegészségügyi piac meghatározó szereplője maradjon, illetve annak még erőteljesebb, stratégiai pozíciójú szereplőjévé váljon. A vállalatcsoport részéről olyan szervezeti és működési szinergiák, valamint csoportszintű know-how és menedzsmenttámogatás áll rendelkezésre, amelyek elősegítik a klinika szolgáltatásainak további fejlesztését, az erőforrások hatékonyabb allokációját, valamint az innovatív orvosdiagnosztikai és betegellátási megoldások integrációját. Meggyőződésünk, hogy a stabil pénzügyi háttér, a csoporton belüli tapasztalatok és a klinika magas szakmai színvonala együttesen a páciensek és a teljes ellátási környezet számára is kézzelfogható értéket teremt. A Klinika által nyújtott szolgáltatások terveink szerint a munkavállalóinknak is egy plusz cafeteria elem lehet, hiszen számunkra kiemelten fontos a dolgozóink egészsége

– nyilatkozta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.