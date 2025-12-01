Kedd délutánra tervezik Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az amerikai államfő ukrajnai rendezésért felelős különmegbízottjának találkozóját – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő. Peszkov szerint Putyin a megbeszélés előtt több zárt körű egyeztetést is tart, tekintettel arra, hogy a hét második felében Indiába utazik, és emiatt különösen sűrű a programja. Hozzátette: a kínai külügyminiszterrel, Vang Jival tervezett találkozó jelenleg nem szerepel az elnök napirendjében.

Az oroszok besokalltak: eltört a mécses, akkora a feszültség – „Azt javasolja, hogy a Reutersszel folytassunk megbeszélést?” / Fotó: AFP

Peszkov szerint a megbeszélés egy dolog, a gyakorlat fog számítani

Peszkov kirívó esetnek minősítette a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) Novorosszijszk melletti olajkikötője ellen szombat éjjel végrehajtott ukrán dróntámadást. Rámutatott, hogy a célpont „nemzetközi jelentőségű és nemzetközi részvétellel működő létesítmény”. A támadást követően Kazahsztán más útvonalakra irányította át az olajszállítását, a köztársaság külügyminisztériuma pedig tiltakozását fejezte ki Ukrajnánál, rámutatva, hogy a CPC infrastruktúrája elleni támadást a kétoldalú kapcsolatokra nézve káros cselekménynek tekinti.

Peszkov úgy vélekedett, hogy a gyakorlatban fog kiderülni, vajon Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök elbocsátása hatással lesz-e az ukrajnai rendezési tárgyalások sikerére.

Megismételte, hogy Oroszország érdekelt ezek sikerében, ezért nem „megafon üzemmódban” fogja bonyolítani őket, és a médián keresztül semmilyen vitát sem szándékozik folytatni.

Peszkov nincs elragadtatva a kérdésektől

A Kreml szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, mely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint ki adhatna ilyen garanciákat.

Azt javasolja, hogy a Reutersszel folytassunk megbeszélést, és ne Witkoff-fal?

– kérdezett vissza Peszkov a telekonferencián. Egy másik kérdés kapcsán azt is kijelentette, hogy a Kreml nem oszthat meg semmilyen információt a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad moszkvai tartózkodásáról.