Egy floridai tinédzser több botot is fejlesztett, melyek a világ leggazdagabbjainak a magánrepülőgépeit követik – írja a CNN. A 19 éves Jack Sweeney az utakat Twitteren is követi, minden híres üzletember esetében külön fiókról. A szórásba természetesen Elon Musk is belekerült, azonban a dél-afrikai származású milliárdosnak ez nem nyerte el a tetszését, ezért 5000 dollárt ajánlott a fiatalembernek, amennyiben törli az oldalt, mely több mint 150 ezer követőt gyűjtött össze.

Musk először november 30-án írt a fiatalembernek, megkérve, hogy szedje le az oldalt, mondván, az biztonsági kockázatot jelent, majd 5000 dollárt ajánlott azért, hogy megszüntesse az oldalt, és őrültek ne tudják őt követni. Sweeney válaszul 50 ezer dollárt kért, hogy abból egyetemi tanulmányait finanszírozza, és hogy esetlegesen egy Tesla Model 3-at tudjon venni.

Ezek után Musk arról írt, nem tetszik neki az ötlet, hogy egy elmeháborodott lelövi, majd azon lamentált, nem érzi helyesnek, hogy fizessen azért, hogy az oldalt leszedjék. Sweeney ekkor felajánlotta, hogy esetleg gyakornokként dolgozna Musk valamelyik cégénél, ám erre már nem érkezett válasz.

A tinédzser egyébként elmondta, hogy nagy rajongója Musk űrhajós cégének, a SpaceX-nek a Heavy Falcon 2018-as első kilövése óta. Az apja egy légitársaságnál dolgozik, innen az érdeklődés a repülés iránt. Mint közölte, még tanácsot is adott Musknak, hogyan tudja blokkolni a gépet követő programokat, melyet a milliárdos használ is. Igaz, ennek ellenére Sweeney továbbra is tudja követni gépet, csak az egy kicsit bonyolultabb. A fiatalember többek között Jeff Bezos, Bill Gates vagy éppen Elon testvérét, Kimball gépét is követi.

A CNN írásából nem derül ki, hogy a többi milliárdos is kereste-e a fiatalembert, ugyanakkor az oldalak nevei alapján, szemben a többiekkel, a Muskoknak csak egy-egy magángépük van.