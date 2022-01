Nem változott az amerikai jegybank irányadó kamata a szerdai ülésen - nem is számított rá senki -, és amint szintén várható volt, közleményében a Federal Reserve jelezte, hogy hamarosan megkezdheti kamatai emelését. A várakozások ellenére azonban nem jelölte meg márciust dátumként, amikor egyébként - ezt a bank megerősítette - kifut a pandémia idején a pénzbőség biztosítására fenntartott kötvényprogram.

A befektetők minden rezdülést figyeltek Jerome Powell Fed-elnök sajtótájékoztatóján, ami arra utalhatna, hogy az infláció megfékezése érdekében a jegybank esetleg a vártnál is gyorsabban szigorítja a monetáris feltételeket. Powell azonban a faggatásra sem árulta el többet a kamatemelések menetrendjéről, holott a piacokon semmire sem kíváncsibbak annál, milyen magasra hághat az irányadó kamat összességében, és hogy az emelések javát előrehozza-e a Fed.

Ha ezekben a részletekben mutatkozik eltérés a várakozásoktól, az jelentős kilengéseket okozhatna a dollár árfolyamában, az állampapírhozamokban és a részvénypiacokon. Powell azonban többször is elismételte, hogy mindezekről semmilyen döntés nem született, és "szerénységet" - de ha szükséges, fürgeséget - mutatva, a gazdasági adatokat és az előrejelzéseket folyamatosan elemezve hozza majd meg döntéseit a Fed a kamatemelések időpontjáról, méretéről és üteméről. A Fed szerint az amerikai munkaerőpiac szépen javul, és a jegybank az infláció visszavonulását várja, de még mindig sok a bizonytalanság, többek közt az árak felszökését okozó kínálati fennakadások tartósabbak a vártnál, és az omikron vírusvariáns is átmeneti zökkenőt okoz a kilábalásban - jelezte Powell.

Az amerikai éves infláció - decemberben 7 százalék - 40 éves csúcsot ért el, de az elemzők által 2021-re 5,6 százalékra becsült gazdasági növekedés is 1984 óta a legmagasabb.

A múlt év vége környékén – még a december 12-13-ai, legutóbbi Fed-ülés körül is – az amerikai média az inflációs aggodalmakkal volt tele, és az amerikai törvényhozók is erről faggatták az újraválasztására készülő Powellt. Az utóbbi napokban azonban az keltett aggodalmakat, hogy a várakozások miatt a rövidtávú kamatok gyors emelkedésére az amerikai állampapírpiaci hozamgörbe kilaposodott, és ha a hosszútávú hozamok a rövidek alá kerülnének, azt Amerikában hagyományosan a recesszió előjelének tekintik. A Fednek tehát óvatosan kell tehát iránymutatást adnia ahhoz, hogy a recessziós félelmek felélesztése nélkül nyugtassa meg az áremelkedés miatt aggódókat, és ne okozzon túl nagy kilengéseket az amúgy is ideges piacokon.

A Fed információkkal szolgált egy másik, a monetáris szigorítás szempontjából fontos témáról is: az utóbbi években hatalmasra duzzadt mérlege visszanyesését azután kezdi el, hogy megindulnak a kamatemelések. A mérleg méretét főképp a lejáró futamidejű eszközök menedzselésén keresztül szándékoznak megoldani. Ennek a fajta monetáris szigorításnak az üteméről sem közöltek egyelőre iránymutatást.

A dollár erősödött a Fed közleménye és Powell kommentárjai után, és 1,125 környékén a héthónapos csúcspontot közelítette az euróval szemben. Az amerikai részvények a közleményt követően először folytatták a korábban indult növekedést, majd még a sajtótájékoztató közben visszavonultak.