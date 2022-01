Hazavágta a teljes brit turisztikai szegmenst az omikron az ünnepi szezonban, karácsonykor több ezer járatot töröltek, de füstbe mentek a szilveszteri és új évi utazási tervek is

– írja a szigetországban működő utazásszervezők lapja, a Travel Weekly.

Ráadásul úgy tűnik, 2022-ben is folytatja garázdálkodását a legújabb vírusvariáns, ám az utazásszervezők szerint annak dacára, hogy az utóbbi időben valóban gyengült a kereslet, az omikron hatása a korábban leadott foglalásokra egyelőre minimális, és a kilátások az idei évre általában is kedvezőek.

Az ágazat képviselőit tömörítő szervezet, az USTOA tagjai már igen gyakorlottá váltak a világjárvány által okozott hullámvölgyek kezelésében, most azonban valóban ígéretesnek látszik a helyzet – jelentette ki Terry Dale, a szövetség vezetője.

„Megkezdtük a 2022-es előfoglalások intézését, és a lassulás ellenére a kereslet összességében egészséges – erősített rá Dale kijelentésére a portálnak Steve Born, a Globus idegenforgalmi cégcsoport marketingvezetője is. –

Idén már több száz indulást tudtunk sikeresen lebonyolítani, ami magában foglalja a változó beutazási feltételek menedzselését is, és összességében a legtöbb európai célállomásra sikerült fenntartanunk a forgalmat

– tette hozzá.

Fotó: Shutterstock

Sajnálatos módon azonban a múlt év vége nagyon negatív volt

– árulta el Born. Törölték az osztrák utakat és körutazásokat, mivel november 22-én húsznapos zárlatot rendeltek el az országban, és Németországban is leállították a Duna-parti városokba szervezett karácsonyi vásárokat. A közelmúltban az Egyesült Királyságba, Izraelbe és Marokkóba szervezett utakat is ki kellett radírozni a naptárból a karanténkövetelmények változása, a beutazások korlátozása és a járattörlések miatt.

A Globus mindezért a kényelmetlenségek elkerülése, illetve csökkentése érdekében különleges biztosítást kínál ügyfeleinek, amely lehetővé teszi a foglalások halasztását (2023-ig),

vagy akár egy új útvonalra, illetve a cégcsoport másik vállalatához való átfoglalást is – tájékoztatott Born. – Amikor tehát az általunk nem befolyásolható körülmények miatt le kell mondanunk az utazásokat, az ügyfeleknek átfoglalási ösztönzőket is kínálunk.

Az Abercrombie & Kent (A&K) luxus-utazásszervező is hasonlóan értékeli az omikron hatását. A vállalat a lemondott vagy kényszerűen lerövidített utazások esetén kreditpontokat kínál, amelyeket később be lehet váltani, és amelyek ily módon megkönnyítik, hogy

a koronavírussal összefüggő okból akár még 15 nappal az indulás előtt is lemondhassák az utazást, vagy megváltoztathassák annak időpontját, illetve egyéb feltételeit.

A Covidra reagálva fejlesztettük ki a Book With Confidence rugalmas foglalási szabályzatunkat – mondta a hírportálnak Jean Fawcett, az A&K szóvivője is. – Ügyfeleink is értékelik, hogy a jóváírást a világ bármely pontjára érvényesíthetik, nem csak arra az úti célra, ahová eredetileg foglaltak.

Amikor az omikron novemberben megjelent Dél-Afrikában, az Abercrombie térségben tartózkodó utasai választhattak, hogy vagy megszakítják az utazást, vagy maradnak a szafarin; a vendégek az utóbbit választották.

Egyébként jelenleg a szafari a legjobb hely a világon

– jegyezte meg Fawcett. Hozzáfűzte, hogy a cég 2022-es naptára gyorsan megtelt, és főként azok a bakancslistás utak mennek mostanában, amelyek a szabadtéri élményekre összpontosítanak, mint például Egyiptom, az afrikai szafarik vagy Peru.