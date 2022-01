Zűrt okozhat a feltörekvő piacokon a Fed – figyelmeztet az IMF

Kemény ütést mérhet a feltörekvő piacokra – amelyekhez a közép-európai gazdaságokat is sorolják –, ha Amerikában a most várttól eltérően alakulnak a dolgok, például az előre jelzettnél is gyorsabban emeli kamatait a Federal Reserve – figyelmeztettek hétfői blogbejegyzésükben a Nemzetközi Valutaalap szakértői. A Goldman Sachs bankház közgazdászai máris négy emelést jósolnak erre az évre a Fed által előre jelzett három helyett.

Fotó: Shutterstock