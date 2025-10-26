Hatalmas áttörés következhet be a kínai-amerikai kapcsolatokban, közeleg a kereskedelmi háború vége
Amerikai és kínai tisztviselők „nagyon sikeres” keretmegállapodást értek el a közelgő vezetői csúcstalálkozóhoz – közölte Scott Bessent pénzügyminiszter a kétnapos malajziai tárgyalások után. Ha sikeres lesz Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök csúcstalálkozója, a kereskedelmi háború által keltett globális feszültségek jelentősen enyhülhetnek.
Bessent vasárnap reggel Kuala Lumpurban újságíróknak elmondta, hogy a felek többek között
- a kereskedelemről, főleg a mezőgazdasági termékekről,
- a TikTokról,
- a fentanilról,
- a ritkaföldfémekről és
- az általános kétoldalú kapcsolatról tárgyaltak.
A megbeszéléseket „építő jellegűnek, átfogónak és mélyrehatónak” nevezte, amelyek
lehetővé teszik, hogy előrelépjünk, és nagyon pozitív keretet teremtsünk a vezetők találkozójához.
A tárgyalásokat a Merdeka 118 felhőkarcolóban tartották, miközben Donald Trump amerikai elnök a közelben lévő konferenciaközpontban délkelet-ázsiai vezetőkkel találkozott.
A kínai delegáció eddig nem tett nyilvános nyilatkozatot.
- A kínai felet Ho Lifeng miniszterelnök-helyettes vezette, akihez
- Li Csengkang kereskedelmi képviselő és
- Liao Min pénzügyminiszter-helyettes csatlakozott.
- Az amerikai csapat tagja volt Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője is.
Trump vasárnap érkezett meg Malajziába, ezzel megkezdve második elnöki ciklusának első ázsiai körútját. A repülőtéren Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadta, majd tanúja volt annak, hogy Thaiföld és Kambodzsa békenyilatkozatot írt alá.
Trump már a kereskedelmi háború végéről beszélt
Az amerikai elnök Malajziában, majd Japánban és Dél-Koreában tart kétoldalú találkozókat, és a BBC szerint várhatóan a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel is tárgyal az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozón, várhatóan október 30-án.
Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak elmondta, hogy reményei szerint a Hszivel folytatott megbeszélések „teljes megállapodást” eredményeznek.
A találkozó az első személyes egyeztetés lesz a két legnagyobb gazdaság vezetői között, mióta Trump januárban visszatért a Fehér Házba. Idén már legalább háromszor beszéltek, és Trump szerint a közvetlen tárgyalások jelentik a legjobb módját annak, hogy megoldják a vámokkal, exportkorlátozásokkal, mezőgazdasági vásárlásokkal, fentanilcsempészettel, valamint a Tajvant és az ukrajnai háborút érintő geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos problémákat.
Sok mindenről fogunk beszélni. Úgy gondolom, nagyon jó esélyünk van arra, hogy egy átfogó megállapodást kössünk
– mondta az amerikai elnök.
Tajvan kérdésében nem enged Washington
A lehetséges napirendi pontok között szerepel az Egyesült Államok Tajvannal kapcsolatos politikája is.
- Hszi azt szeretné, ha Washington hivatalosan kijelentené, hogy „ellenzi” a sziget önállóságát – ez Peking számára jelentős diplomáciai győzelem lenne.
- Az Egyesült Államok azonban továbbra is fenntartja álláspontját, miszerint támogatja Tajvan függetlenségét.
Marco Rubio külügyminiszter szombaton újságíróknak a Bloomberg tudósítása szerint kijelentette, hogy a Trump-kormány nem fogja feladni az Egyesült Államok hosszú távú Tajvan melletti elkötelezettségét a tárgyalások során.