Nem minden „részvényalap” az, aminek látszik – az adózás is ezen múlhat

Sokan abban a hitben élnek, hogy ha egy befektetési alap nevében szerepel a „részvényalap” szó, akkor automatikusan a kedvezőbben adózó befektetések közé tartozik. Csakhogy a név nem mindig tükrözi a valóságot. Egy apró részlet a szabályzatban akár jelentős különbséget okozhat az adóban és a végső hozamban is.
Ballagó Dániel
2025.10.26, 12:00
Frissítve: 2025.10.26, 12:24

A befektetési alapok piacán gyakran találkozhatunk olyan elnevezésekkel, mint „részvényalap”, „dinamikus alap” vagy „növekedési portfólió”. Sok befektető hajlamos azt hinni, hogy ha egy alap nevében szerepel a részvényalap kifejezés, akkor az automatikusan részvényalapnak minősül jogi értelemben is. Ez azonban tévedés, és komoly adózási következményei lehetnek annak, ha valaki ezzel nincs tisztában.

részvényalap
Nem minden „részvényalap” az, aminek látszik – az adózás is ezen múlthat / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Részvényalap vagy sem? – a szabályzat dönt

A magyar jogszabályok szerint ugyanis csak az az alap számít részvényalapnak, amely a befektetési politikája szerint legalább 80 százalékban részvényeket tartalmaz. Ezt a besorolást nem a fantázianév, hanem az alapkezelő által közzétett alapkezelési szabályzat határozza meg, amelyben pontosan szerepel a részvényarány. Az elnevezés tehát inkább marketingeszköz: a gyakorlatban előfordulhat, hogy egy részvényalap nevű termék valójában csak 60-70 százalékban fektet részvényekbe, a maradék pedig kötvényekben, pénzpiaci eszközökben vagy más befektetésekben pihen.

Nagyon nem mindegy, hogy melyikről van szó – a különbséget az adózás is megmutatja

A különbség nem pusztán elméleti, hanem az adózás szempontjából jókora tételről van szó:

Valódi részvényalap (legalább 80 százalék részvény)

  • A hozam árfolyamnyereségnek számít.
  • Nem terheli szociális hozzájárulási adó (szocho).
  • Csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni.
  • Hosszú távon a nettó hozam így jóval magasabb lehet.

Nem részvényalap (kevesebb mint 80 százalék részvény)

  • A hozam kamatjövedelemnek minősül.
  • Fizetendő: 15 százalék szja plusz 13 százalék szocho (a szocho éves maximumáig).
  • Összességében akár 28 százalék adóteher is lehet.
  • A befektető nettó hozama érzékelhetően alacsonyabb.

A tudatos döntéshez elkerülhetetlen az ellenőrzés

A befektetőknek nem elég a névre hagyatkozniuk. Érdemes ellenőrizni az alapkezelő honlapján vagy az MNB alapkeresőjében, hogy az adott alap milyen kategóriába tartozik, és pontosan milyen eszközökben tartja a vagyonát. Egy kis utánajárással akár többszázaléknyi adót is megspórolhatunk, ami hosszú távon jelentős különbséget eredményez a befektetésünk hozamában. Ráadásul léteznek olyan lehetőségek is, amelyekkel akár teljesen elkerülhető a kamatok és hozamok utáni adózás, például TBSZ-számlával.

