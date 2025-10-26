Klímaválság: létkérdéssé vált – az már nem kérdés, hogy foglalkozni kell vele

A globális klíma- és természetvédelmi válság immár olyan szintet ért el, mely nem csupán morális kérdés, hanem gazdasági és társadalmi létkérdés is – mutat rá elemzésében a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF). Az éghajlat- és ökorendszer-feltételek megváltozása, vagyis a klímaválság azt jelenti, hogy az emberiség számára megszokott „biztonságos működési tartomány” („safe operating space”) több jelentős határát már átléptük - mutat rá cikkében az Origo.

Fotó: Shutterstock

A szakértők példaként említik, hogy a globális átlaghőmérséklet első alkalommal haladta meg az iparosítás előtti korszakhoz viszonyított +1,5 °C-os szintet. Emellett hét a kilenc ún. „bolygóhatár” (planetary boundaries) keretéből túllépésre került, ami azt jelzi, hogy az ökoszisztémák olyan stressz alá kerültek, hogy fenntarthatóságuk és ellenálló képességük veszélybe került. következmények súlyosak: az egészségügyi terhektől a gazdasági veszteségekig – például az elmúlt évtizedekben az éghajlati káresemények költségei már elérték a 3,6 ezer milliárd amerikai dollárt (USD) 2000 és 2024 között. Magyarországon ráadásul földrajzi elhelyezkedése miatt a hőmérséklet-emelkedés üteme meghaladja az európai és a globális átlagot – különösen a téli és a nyári évszakokban. Korábbi cikkünkben mutattunk rá az éghajlatváltozás várható tendenciájira és hatásaira hazánkban.

A cikk szerint azonban fontos paradigmaváltás zajlik: a klíma- és természetvédelmi intézkedések már nem elsősorban „költségek” vagy „elkerülendő rosszak”, hanem befektetésnek tekintendők (Ez a mindset‐váltás kulcsfontosságú). A teljes cikk az Origo oldalán olvasható el.