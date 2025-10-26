Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 0% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 0% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autótút
m4
M4-es autóút
autópálya

Itt van Magyarország következő autópályája: szinte teljesen kész a pályatest, hónapokra vagyunk az átadástól – képek

Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán. Ha sikeresen lezárul az engedélyeztetés, jövő év elején át is adhatják a forgalomnak. Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 km készülhet el a főváros és Jászság között.
Járdi Roland
2025.10.26, 10:00

A befejezéshez közelít az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának építése, ahol lényegében már az utolsó simításokat végzi a kivitelező Duna Aszfalt ez derül ki a Magyar Építők cikkéből. A helyszínen járt a lap stábja, amely a munkálatok állásáról több képet is közölt.

M4-es autóút
Itt van Magyarország következő autópályája: szinte teljesen kész a pályatest  / Fotók: Magyar Építők

M4-es autóút: befejező szakaszban vannak a munkálatok

A lap kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklós elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer ),
  • Kisújszállás elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer ),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer ),

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezés és vadvédő kerítés építése zajlik.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon szintén befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák. Már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése 70 százaléknál tart.

M4-es autóút
 A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák / Fotók: Magyar Építők

A négy keresztező állami közút elkészült, a forgalmat átterelték az új felüljárókra. A hat földútból öt teljesen készen van, a hatodik kivitelezése zajlik.

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van

 – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt. 

Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható.

Több mint 100 kilométe készült el már az M4-es autóútból

A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. 

Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több 150 kilométer  egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.

Az M4-es gyorsforgalmi út eddig elkészült szakaszainak összhossza 118,7 kilométer, az utolsó szakaszt 2022 februárjában adták át a forgalomnak Abony és Törökszentmiklós között. A jelentősége, hogy megépülésével a nyomvonal mentén elhelyezkedő települések mentesülnek a 4-es számú főút átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négysávos utat alakítottak ki, a 110 kilométer/per óra megengedett sebességnek köszönhetően csökken a menetidő.

M4-es autóút
Lázár János szerint folyik a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése is.

A hamarosan átadásra kerülő szakasz folytatása is készül. Lázár János építési és közlekedési miniszter április 28-án beszélt az M4-es megépítéséről. Akkor a miniszter azt mondta, hogy a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése zajlik, a forgalomba helyezés végső időpontjának 2032-t jelölte meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu