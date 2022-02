Szlovákiában a háztartások teljes adósságállománya már a bruttó hazai termék (GDP) 47 százalékát teszi ki.

A jegybank ezért egy rövid pénzügyi ismeretterjesztő sorozatot készített a nyilvánosság számára. Az alkotók jól ismert mesefigurákat használnak olyan témák illusztrálására, mint az ingatlanvásárlás, a megtakarítás vagy a hitelfelvétel – írja az Új Szó.

Fotó: Shutterstock

A bank külön felhívja a figyelmet a jelzáloghitelek veszélyeire. A kamatláb évek óta rekordalacsony, és manapság minden második hitelfelvevő meghosszabbítja a futamidőt, hogy csökkentse a havi törlesztőrészletét. A jegybank szerint a szlovák háztartások harmada a nyugdíjkorhatárig, sokan pedig akár hetvenéves korukig hosszabbítják meg a jelzáloghitelük törlesztését.

A kamatlábak azonban egy nap elkerülhetetlenül felfelé mozdulnak majd el. Ez fokozatos lesz, és a gazdasági fellendüléstől, valamint az infláció ütemétől függ majd. Az infláció most rekordmagasságban van

– figyelmeztet a jegybank, hozzátéve, hogy a következő hónapokban várhatóan eléri a csúcspontot, majd az áremelkedés lassulni fog.

A célcsoport, amelyet a jegybank a most közzétett történetekkel meg akar célozni, a 12 éves és ennél idősebb korosztály. A tartalmat úgy állították össze, hogy az a felnőttek és a fiatalabb nézők számára is érthető legyen. A pénzügyi világból származó animált történetek a közszolgálati televízióban jelennek majd meg, de a 5penazi.sk/5peniazko weboldalon is közzéteszik őket. Az érdeklődők itt máris megtalálhatják az első hat mesét a tervezett 12-ből.