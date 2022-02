Európa torkán akadt az energiakérdés

Más tagországokban a gázellátás is komoly gondot jelent (a tetejébe annak, hogy az olaj ára is több, mint hétéves csúcsok környékén táncol). Az orosz Gazprom kiszolgálta Jamal-vezetéken már december 21. óta a megszokotthoz képest fordított irányban – Németország felől a lengyelek felé – folyik a gáz (ha a mennyiség csökkent is ma), a megépült Északi Áramlat-2 vezeték engedélyeztetése az orosz–ukrán válság miatt megfeneklett, egy háború keleten pedig akár hosszabb távra is szállítási problémákat okozhat.

Messze még a hideg idők vége, miközben a gázra szoruló tagállamok tárolóinak töltöttsége többnyire jelentősen elmarad az egy évvel ezelőttitől.

A nemzetközi diplomácia izzik, a politikusok reményeiket hangoztatják, hogy Moszkva és Kijev nem keverednek háborúba.

Négy uniós tagállam – Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország – valami okból ezt az időpontot találta alkalmasnak, hogy megtorpedózzák az Európai Bizottság javaslatát, amely zöldnek – azaz beruházásokra alkalmasnak – minősítené a földgázt. Ez minden bizonnyal szemöldököket emel Németországban, amely energiaéhségbe manőverezte magát azzal, hogy az összes atomerőművét bezárja, idén az utolsókat is, és szeretné, ha mások is így tennének. A négyek talán azért léptek sietve, mert az Európai Bizottság a közeljövőben – de nem meghatározott időpontban – véglegesíti javaslatát az energiamixre. A javaslatot az Európai Parlament többsége, vagy a tagállamok szupertöbbsége – 27-ből 20 tagállam – dobhatná vissza.