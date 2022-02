Az ukrajnai orvosi egyetemek régóta vonzzák az afrikai diákokat, vannak olyan intézmények közötti együttműködések, amelyek még a Szovjetunió fennállása idején jöttek létre. Az Ukrajnában tanuló, mintegy nyolcvanezer külföldi diák 20 százaléka három afrikai országból – Marokkóból, Nigériából és Egyiptomból – érkezett az országba. Náluk is többen – csaknem tizennyolcezren – vannak az indiai vendéghallgatók; többségük szintén valamelyik ukrajnai orvosi egyetemre iratkoztak be. Őket is az oktatás magas színvonala, valamint az indiai elit egyetemekénél alacsonyabb tandíjak vonzották az országba.

Semmi ok a pánikra az ukrán oktatási miniszter szerint

Az orosz-ukrán konfliktus elmérgesedésével egyre sürgetőbb üzeneteket kapnak az indiai fiatalok, hogy haladéktalanul térjenek haza – írja az India Today. Előbb csak a szülők aggódtak, ám az elmúlt napokban már az ázsiai ország kijevi nagykövetsége is többször felszólította a diákokat, hogy kezdjenek pakolni. A konfliktus eszkalálódását látva egyre sürgetőbbek a hivatalos üzenetek.

Ne várják meg az egyetemük hivatalos felszólítását, hanem saját biztonságuk érdekében hagyják el az országot

– olvasható a követség mikroblogjára is kitett közleményben.

Azt írták: folyamatosak az egyeztetések az oktatási intézményekkel arról, hogy az indiai diákok távoktatásban folytathassák a tanulmányaikat. Ez ugyanis a fő visszatartó erő: a diákok a tandíjat már kifizették, így érthető, hogy nem akarják veszni hagyni a megkezdett tanulmányi évüket. Ráadásul egy repülőjegy Ukrajnából Indiába nem olcsó – egy oda-visszaút akár másfélszeresére is növelheti a szemeszter költségét – hívja fel a figyelmet a Times of India cikke.

Az új-delhi kormány, hogy felgyorsítsa állampolgárai evakuációját, ideiglenesen felfüggesztette a kelet-európai országgal szemben a koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozásokat, és azt kérte az indiai légitársaságoktól, hogy a következő napokban indítsanak a szokásosnál több járatot Kijevbe – számolt be róla a Hindu Business Line, hozzátéve, hogy az Air India a következő napokban különjáratokat indít az indiai diákok hazahozatalára.

A diákok döntését megnehezíti, hogy vannak olyan intézmények, ahol kifejezetten rossz szemmel nézik, hogy a diákok a biztonságukat előbbre tartják a tanulmányaiknál. A Quartz is idézi annak a medikusnak a blogját, aki arról számolt be, hogy az ivano-frankivszki orvosi egyetemen azt mondták neki, ha most hazamegy, elúszhat a diplomája. Az orvostan-hallgató hozzáteszi: azért érthetetlen az egyetem fenyegetése, mert a koronavírus-járvány miatt amúgy is csak az elméleti óráikat tartják meg, betegekkel a járványveszélyre hivatkozva nem érintkezhetnek, a kórházi gyakorlatukat elhalasztották.

Ukrajnában a külföldi diákok semmilyen védelmet nem kapnak, sem az őket befogadó intézményektől, sem az államtól

– teszi hozzá.

A kijevi oktatásiügyi minisztérium kedden kiadott közleménye szerint aggodalomra semmi ok, Ukrajna stabil ország, az egyetemek a tanmenetet tartva működnek tovább. A tárca vezetője szerint ettől függetlenül a diákok megállapodhatnak az alma materükkel, hogy online folytassák a tanulmányaikat, hiszen a távoktatás amúgy is működik a koronavírus-járvány miatt.

Nigériában is aggódnak

Mintegy nyolcezer marokkói, négyezer nigériai valamint 3500 egyiptomi egyetemista tanul Ukrajnában a hivatalos adatok szerint. Ők, az indiai társaikkal ellentétben, mostanáig semmilyen iránymutatást nem kaptak otthonról. A nigériai külügyminisztérium honlapja egyenesen elérhetetlen, a tárca mikroblogjának legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos bejegyzése pedig épp arról szól, hogy az ország biztonságos, nem kell aggódni az odautazás miatt – hívja fel a figyelmet a Quartz.

Ministry of Foreign Affairs, Abuja

A nigériai külügyminiszter máig nem szólalt meg a kérdésben, és hivatalosan sem Abudzsából, sem az ország kijevi követségéről nem érkezett tájékoztatás arról, mitévők legyenek az Ukrajnában tanuló nigériai diákok.

Marokkó kijevi követsége, ezzel szemben, lassan két hete felszólította az Ukrajnában tartózkodó állampolgárait, így az országban tanuló marokkói diákokat is, hogy azonnal pakoljanak. A sietségre okot adhatott az is, hogy a helyi lapokban már február elején megjelentek olyan, marokkói diákoktól származó beszámolók, miszerint orosz határ melletti Harkov utcáin orosz tankok és katonák grasszálnak.

Sokan mégis maradnak, és erre nyomós érvük van. Az Ukrajnában tanuló marokkói diákok jelentős része ugyanis – bár kérte, de – nem kapta még meg a koronavírus elleni védőoltást. Haza azonban csak akkor mehetnek az érvényes beutazási szabályok szerint, ha igazolni tudják, hogy be vannak oltva a covid ellen. Ők most azt várják, hogy a rabati kormány döntsön arról, hogy engedményt tesz-e velük szemben – írja a Morocco World News.

Az Ukrajnában tanuló arab diákok evakuációját egyébként főként civil szervezetek vállalták magukra, igaz, ők nem az ország határain túlra, hanem inkább Lembergbe próbálják menekíteni az ország keleti határai közelében tanuló külföldieket – írja az Al-Fanar Media.