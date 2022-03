Nem változtatott kamatain ma az Európai Központi Bank, de közleménye legelején vízválasztónak nevezte az ukrajnai háborút, és bejelentette, hogy felgyorsítja pénzbőség-teremtő kötvényvásárlásai kivezetését. A meglepő szigorító döntésre megugrott az euró árfolyama, ami jó hír a közép-európai devizák számára is. A kamatemelések a kötvényvásárlás teljes kivezetése után kezdődhetnek, vagyis a mai döntés ezt is közelebb hozhatja. A kamatszigorítást - ami az Egyesült Államokban várhatóan már a jövő héten elkezdődik - sürgették már szakemberek, mivel az amúgy is magas energiaárakat a háború még feljebb tornássza, pedig az euróövezeti infláció már most rekord magas.

Fotó: Arne Dedert / AFP

A piacok várakozása az volt, hogy az orosz-ukrán háború és a röpködő nemzetközi szankciók okozta rövidtávú bizonytalanság miatt az EKB kevés kötelezettséget vállal a monetáris politikai kurzust illetően, de voltak olyan közgazdászok, akik gyors szigorítást sürgettek az elszálló energiaárak és az euró árfolyamának a mélyrepülése miatt.

Az euró jelentősen gyengült a dollár ellen a háború két hetében, és a zöldhasú vásárlása hozzájárult a többi európai deviza eséséhez is, ami különösen a közép-európai régióban volt súlyos (miközben az orosz rubel még nagyobbat zuhant). Az euró, amely egy hónapja még 1,15 közelében kereskedett a dollár keresztben, hétfőn már az 1,08-ast tesztelte arra a hírre, hogy Washington embargó alá vonja az orosz energiaimportot. A hírekre, hogy a kérdésben erősen megosztott Európai Unió aligha csatlakozik a szankciókhoz, enyhült a nyomás az eurón, amely közvetlenül az EKB bejelentése előtt 1,103 környékén járt.

A bejelentést követő percekben aztán az euró több, mint fél százalékot erősödött a dollár ellen, 1,11 környékére. A forint árfolyam eközben mintha befagyott volna 381,5 környékén az euróval szemben. Egyelőre - 2 óra után - dermedt a zloty és a cseh korona is. Nem tudni, a jegybankok ott vannak-e a piacon. A múlt héten a cseh, a lengyel és a magyar jegybank is jelezte, hogy készek akár piaci intervenicókkal is megvédeni fizetőeszközeik árfolyamát.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde fél 3-kor sajtótájékoztatón indokolja az EKB döntéseit. Új makrogazdasági előrejelzéseit fél 4-kor teszi közzé a bank.