Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Orosz hírszerzés: Brüsszel hatalomváltást készít elő Magyarországon – Von der Leyen Magyar Pétert látná kormányfőként

A közlés szerint Ursula von der Leyen az ellenzéki Magyar Pétert tartja a legesélyesebb kormányfőjelöltnek, és már komoly erőforrásokat mozgósítottak támogatására. Az orosz hírszerzés szerint az Európai Bizottság célja a jelenlegi magyar kormány leváltása.
VG/MTI
2025.08.13., 17:06

Az Európai Bizottság a magyarországi hatalomváltást tartja kívánatosnak – állította szerdán kiadott közleményében az orosz hírszerzés (SZVR). A szervezet szerint Brüsszelben elégedetlenséget váltott ki Magyarország álláspontja több közös uniós döntés kapcsán, különösen az Oroszországot és Ukrajnát érintő ügyekben. Az SZVR úgy véli, az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Budapest megvétózta az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Ursula von der Leyen vámháború orosz hírszerzés
Az orosz hírszerzés szerint Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság célja a jelenlegi magyar kormány leváltása / Fotó: AFP

A közlemény szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolgatja egy magyarországi „rendszerváltás” lehetőségét, mivel a jelenlegi vezetést egyre nagyobb akadálynak tekinti az „egységes Európa” előtt.

Orosz hírszerzés: Brüsszel már dolgozik a puccson

Az SZVR állítása szerint a brüsszeli tervekben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője szerepel legesélyesebb kormányfőjelöltként, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A folyamatban német pártalapok, norvég emberi jogi szervezetek és az Európai Néppárt is szerepet kaphat.

A hírszerzés szerint a cél az, hogy Magyar Pétert a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy akár már korábban hatalomra juttassák. 

A közlés azt is állítja, hogy Ukrajna aktívan bekapcsolódott a magyar kormány meggyengítésére irányuló kampányba, mivel Budapest akadályozza az ország európai integrációját. Az SZVR szerint Volodimir Zelenszkij elnök kijevi „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő ukrán közösség lehetőségeit felhasználva próbálja destabilizálni a helyzetet Magyarországon.

Horribilis összeget költene saját magára Brüsszel: a fél magyar GDP-t elverné az intézményeire

Miközben épp megvágni készül az agrártámogatásokat a következő költségvetési ciklusban az Európai Bizottság, nem fukarkodik, ha saját magáról van szó. Hét év alatt összesen 118 milliárd eurót, azaz több mint 47 ezermilliárd forintot tervez elkölteni működési kiadásokra . Összehasonlításképp: a magyar GDP idén 80 ezermilliárd fölé emelkedik, tehát az uniós intézményekre a bizottság az éves magyar GDP felét verné el.

 

