Orosz hírszerzés: Brüsszel hatalomváltást készít elő Magyarországon – Von der Leyen Magyar Pétert látná kormányfőként

Az Európai Bizottság a magyarországi hatalomváltást tartja kívánatosnak – állította szerdán kiadott közleményében az orosz hírszerzés (SZVR). A szervezet szerint Brüsszelben elégedetlenséget váltott ki Magyarország álláspontja több közös uniós döntés kapcsán, különösen az Oroszországot és Ukrajnát érintő ügyekben. Az SZVR úgy véli, az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Budapest megvétózta az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Az orosz hírszerzés szerint Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság célja a jelenlegi magyar kormány leváltása / Fotó: AFP

A közlemény szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolgatja egy magyarországi „rendszerváltás” lehetőségét, mivel a jelenlegi vezetést egyre nagyobb akadálynak tekinti az „egységes Európa” előtt.

Orosz hírszerzés: Brüsszel már dolgozik a puccson

Az SZVR állítása szerint a brüsszeli tervekben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője szerepel legesélyesebb kormányfőjelöltként, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A folyamatban német pártalapok, norvég emberi jogi szervezetek és az Európai Néppárt is szerepet kaphat.

A hírszerzés szerint a cél az, hogy Magyar Pétert a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy akár már korábban hatalomra juttassák.

A közlés azt is állítja, hogy Ukrajna aktívan bekapcsolódott a magyar kormány meggyengítésére irányuló kampányba, mivel Budapest akadályozza az ország európai integrációját. Az SZVR szerint Volodimir Zelenszkij elnök kijevi „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő ukrán közösség lehetőségeit felhasználva próbálja destabilizálni a helyzetet Magyarországon.