légvédelem
Románia
német fegyverexport
Eurofighter Typhoon
NATO

Eurofighterek a Fekete-tenger partján: német vadászgépek erősítik a román légierőt – a NATO megerősíti a keleti határait

A NATO olasz parancsnoksága alatt zajló művelet a szövetség keleti szárnyának megerősítését célozza, erős biztonságpolitikai jelzést küldve a térség felé. Megkezdték a közös légtérvédelmi szolgálatot a Romániába telepített német Eurofighter harci repülőgépek.
VG/MTI
2025.08.13., 17:47

A Romániában állomásozó német Eurofighter Typhoon vadászgépek szerdán megkezdték a román légierővel közös légtérvédelmi szolgálatukat – közölte a G4Media a német nagykövetség tájékoztatása alapján.

Eurofighter during training flight at Nörvenich airbase német Eurofighter
Megkezdték a közös légtérvédelmi szolgálatot a Romániába telepített német Eurofighter harci repülőgépek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az öt harci repülőgép a NATO olasz parancsnoksága alá tartozó, megerősített légtérvédelmi járőrszolgálathoz (eAPS) csatlakozik, 170 fős kiszolgálószemélyzettel együtt.

Német Eurofighterek ellenőrzik a NATO keleti légterét

A gépek a Fekete-tenger partján, Konstanca közelében található Mihail Kogalniceanu katonai bázison állomásoznak. A küldetés célja a NATO keleti szárnyának védelme, és Németország immár negyedik alkalommal vesz részt ilyen jellegű romániai misszióban.

Peer Gebauer, Németország bukaresti nagykövete szerint a részvétel egyértelmű üzenet a szövetségesek felé: Németország elkötelezett a szövetség területének védelme mellett. Markus Teglas, a nagykövetség ügyvivője hozzátette, hogy a lépés Románia biztonságának megerősítését és a NATO kollektív védelmi képességeinek fokozását szolgálja.

Európa legnagyobb NATO-légibázisa épül Romániában

Románia mint NATO-ország szerepe is erősödik, ugyanakkor a deveselui amerikai rakétaelhárító támaszpont révén az USA-val való kétoldalú kapcsolata is szoros marad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
