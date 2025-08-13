Az államtitkár is megmondta: bőséges a kínálat az elsőlakás-vásárlóknak – országosan 102 ezer ingatlan vár

A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból. Több mint 100 ezer ingatlan várja az elsőlakás-vásárlókat országszerte – írja Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára legújabb Facebook-bejegyzésében az Otthon Start program kapcsán.
Az államtitkár szerint az árak nem szállnak el: ahol a kínálat kisebb (például Budapesten), ott árkorlátok vannak (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár; legfeljebb 100-150 milliós ingatlanár), ahol pedig bőséges a kínálat, ott az eladó lakások száma és a verseny fogja meg az árak emelkedését.
A túlárazott ingatlanok pedig azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni,
ez a szabály benne van a rendeletben is – írja az államtitkár.
Az Ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy négyből három eladó ingatlan megfelel a „3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalék. Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, azaz az oldalon hirdetett eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka.
A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek. Balogh László, az ingatlanhirdetési oldal vezető gazdasági szakértője elmondta: „Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatók, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az Otthon Start program árkorlátainak.”
Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár.
A vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán szinte teljes a lefedettség. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka Otthon Start-képes.
Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából és az eladó házak 69 százalékából áll össze. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz, a lakások 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója.
