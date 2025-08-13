Meglepő név merült fel Powell lehetséges utódaként a Trump-adminisztrációban

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint Jerome Powell Fed-elnök jövő májusban lejáró mandátumára Donald Trump amerikai elnök egészen széles körből keres jelölteket.

Jant Yellen ismét Fed-elnök lehet? / Fotó: AFP

Trump széles körben keres jelölteket a Fed-elnöki posztra

A pozícióért folyó versenyben állítólag már zajlik a lehetséges jelöltek meghallgatása, akik kapcsán a Fox Businessnek nyilatkozó tárcavezető szerint az elnök kifejezetten nyitott, olyannyira, hogy

még az is felmerült benne, hogy újrajelöli a posztra a Fed-elnöki tisztséget 2014 februárja és 2018 februárja között betöltő Janet Yellent.

Az egykori, jelenleg 79 éves jegybankár nevének bedobása azért is meglepő, mert Yellen Joe Biden pénzügyminisztere is volt korábban, és gyakran kritizálta is Trump első ciklusának gazdaságpolitikáját, sőt az elnök azon döntését is, hogy kirúgta a munkaügyi statisztikai hivatal vezetőjét a vártnál gyengébb adatok után.

Bessent ugyanakkor arról beszélt a New York Post beszámolója szerint, hogy ez nem ideológiai, hanem gazdasági kérdés, és a leendő Fed-elnök kiválasztásakor három tényezőt vesznek majd figyelembe, a monetáris politikát, a szabályozási politikát és azt, hogy a jelölt képes-e átszervezni a túlságosan nagy méretűre duzzadt intézményt, ami a monetáris politika függetlenségét is veszélybe sodorja.

A legfőbb esélyes azonban a legtöbb megfigyelő szerint nem Yellen a Fed-elnöki pozícióra. A The Wall Street Journal szerint a St. Louis Fed egykori elnöke, James Bullard, George W. Bush volt elnök gazdasági tanácsadója, Marc Sumerlin, a gazdasági tanács élén álló Kevin Hassett, a volt Fed-kormányzó Kevin Warsh és a jelenlegi Fed-kormányzók egyike, Chris Wright jöttek szóba. Trump többször kritizálta a jegybank élén álló Powellt, amiért nem csökkenti az alapkamatot elég gyorsan.