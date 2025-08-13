Délután jól hajráztak a blue chipek, a forint az erős oldalon kereskedik

A BUX 104 740 ponton zárt, ami kétharmad százalékos emelkedés. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé elmaradt a német DAX indextől, ám felülteljesítette a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint továbbra is erős.
Annak reményében indultak felfelé szerdán a tengerentúli részvények, hogy az amerikai jegybank szerepét játszó Federal Reserve szeptemberben csökkenti a kamatlábakat. A kincstári hozamok süllyednek, míg a dollár gyengül.
A félelem-barométerként szolgáló VIX háromnegyed százalékot süllyedt.
A széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékos pluszba lendült. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékot emelkedett, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag háromnegyed százalékot pattant.
Ennél is élénkebb volt a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 piaca, 1 százalékos emelkedéssel.
Bombaformában kezdte a napot a magyar deviza. Délelőtt az euróval szemben 395 alá is benézett a jegyzés. Ám délutánra kifulladt a lendület: 396 fölé emelkedett az euró-forint.
Elég érdekes a technikai kép, amennyiben délelőtt még egy erős támaszt tesztelt az euró-forint 395-nél. Ahonnan
akár korrekció is indulhat.
Míg délután már a 396-nál húzódó ellenállás tesztje volt műsoron.
Felfelé tekintve 398-nál feszül erősebb technikai szint. Mindenesetre:
szűk sávba szorult a magyar deviza,
ami mindig közeli kitörést sejtet.
Tőzsdezárásra 395,2 közelébe süllyedt az euró-forint.
