Trump: az európai vezetők nagyszerű emberek – az orosz-amerikai csúcsba azonban nem lesz sok beleszólásuk

Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma utoljára próbálják befolyásolni az amerikai álláspontot, hogy Kijev nélkül ne születhessen megállapodás. Donald Trump szerint „nagyszerű emberek” segítik a békemegállapodás előkészítését az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt.
VG
2025.08.13., 16:53

Donald Trump a Truth Socialon közölte, hogy rövidesen egyeztet európai vezetőkkel az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt, akiket „nagyszerű embereknek” nevezett, „akik meg akarják kötni az egyezséget”. A beszélgetésen több uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel együtt.

Donald Trump szerint „nagyszerű emberek” segítik a békemegállapodás előkészítését az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt / Fotó: Yasin Ozturk / AFP

A találkozó célja, hogy utolsó alkalommal befolyásolják az amerikai álláspontot az augusztus 15-i alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt. Az európai vezetők szerint a békéről nem lehet Ukrajna részvétele nélkül dönteni, és elutasítanak minden olyan tervet, amely területi engedményeket írna elő Moszkva javára.

Történelmi egyezség születhet az orosz–amerikai csúcstalálkozón

Az alaszkai Anchorage-ban megrendezendő csúcstalálkozó szimbolikus helyszínt kapott: az állam 1867-ig Oroszországhoz tartozott, a város pedig a hidegháború alatt az USA stratégiai katonai bázisává vált. A mostani esemény az első orosz–amerikai csúcs az USA területén 1988 óta.

A diplomáciai háttérben azonban komoly feszültség húzódik. Zelenszkij nem kapott hivatalos meghívást a találkozóra, ami Kijev szerint veszélyes precedenst teremthet. Közben az orosz erők új offenzívát indítottak a Donbász régióban, miközben Trump a megbeszélést „hallgatási gyakorlatnak” minősítette. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy sietve megkötött megállapodás hosszú távon alááshatja Ukrajna biztonságát és a nemzetközi rend stabilitását.

Moszkva feltételei változatlanok: Kijev búcsút mondhat az elcsatolt területeknek – az ukrán hadseregnek visszavonulót kell fújnia

A nyugati kompromisszumremények gyorsan szertefoszlottak. Moszkva az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt megerősítette, hogy változatlanok a háború lezárásához szabott feltételei.

 

Orosz-ukrán háború

11682 cikk

 

 

Volodimir Zelenszkij

Európa Trumpra támaszkodik: nyomást kell gyakorolnia Putyinra az ukrán tűzszünetért – Zelenszkij is asztalhoz ülhet

A felek szerint a területi kérdésekben kizárólag Ukrajna dönthet, a támogatás pedig addig folytatódik, amíg tartós béke nem születik.
5 perc
drónháború

Furcsa szerkezetek jelentek meg az ukrajnai utak felett, halálos veszély az oka

A drónháború szüleményei.
2 perc
online csalások

Oroszországban visszafogták a Telegram- és WhatsApp-hívásokat: állítólag bűnözés elleni akció indult

A hatóságok szerint az alkalmazások tulajdonosai nem léptek fel kellőképpen az online csalások és terrorcselekmények szervezése ellen.

