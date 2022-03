Kárpátaljáról jelentjük: már 700 forintba kerül egy csomag liszt

A humanitárius folyosók megnyitásával jelentősen megugorhat a belső Ukrajnából érkező menekültek száma – hangsúlyozta Szkoropádszky Péter, a Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Karitász vezetője. Csak a magyar útlevéllel rendelkezők férfiak hagyhatják el Ukrajnát, a határőrök is félnek, legtöbbször még kenőpénz ellenében sem nyitják fel a sorompót nagykorú férfiak előtt. Ugyan sok helyi magyart is soroztak be a seregbe, de egyelőre a helyi védelmi szervezetben is szolgálhatnak, így kizárólag önkénteseket vittek el a frontra.

Fotó: DIMITAR DILKOFF

A menekültek állapota egyre romlik. Nemcsak a kimerültség, meggyötörtség, illetve az óvóhelyeken eltöltött körülmények miatt megfázás, láz gyötri őket, hanema mentális állapotuk is elkeserítő, sokszor akár gyerekek is sokkos állapotban érkeznek a határ menti falvakba.

Az Ukrán államtól semmi segítséget sem kapunk – hangsúlyozta a Görögkatolikus Karitász vezetője. Szkoropádszky atya azonban át tud jönni Magyarországra, és az itteni adományokból igyekszik ellátni a menekülteket. Emellett a kárpátaljai családok sokszor saját készleteikből is adnak támogatást, de a tartós élelmiszerek már hiányoznak a boltok polcairól. Emellett az árak is elszálltak, egy csomag lisztért 700 forintnyi hrivnyát kell fizetni. A helyzetet a bizonytalan üzemanyagellátás is nehezíti.