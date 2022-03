Napok alatt átrendezte a kárpátaljai ingatlanpiacot a hatalmas menekülthullámot elindító ukrajnai háború - írta a Kárpáti Igaz Szó -, amely Kelet-Ukrajnában kezdődött és mostanra átterjedt a szomszédos Ivano-Frankivszk megyére is.

A menekültek - akik több tízezren érkeztek már a legnyugatibb ukrajnai megyébe - általában szociális ellátóhelyeken kapnak szállást, de van egy módos réteg, akik megengedhetik maguknak, hogy ezt maguk oldják meg. A nagyobb városokban, például Ungváron már legalább havi ezer dollár (347 ezer forint) az albérlet, de tulajdonképp már ennyiért sem lehet találni. Már falun is elfogytak a kiadó házak, sőt a szobák is, szintén nagyon drágán.

Fotó: Shutterstock

Az ingatlanárak ugyanakkor 20 százalékkal megemelkedtek a háború hatására és a kiszo.net szerint szakemberek azt állítják: ez csak a kezdet, mert a helyzetet kihasználva befektetési célú ingatlanvásárlási hullám indult Kárpátalján.

Kiev, raid a Ivano-Frankivsk nell'ovest, Mosca conferma https://t.co/4cQu1XPdXh — ANSA Nuova Europa (@ANSANuovaEuropa) March 11, 2022

Viktor Mikita katonai kormányzó csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, ahol elítélte a nyerészkedőket, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezve kilátásba. Önkormányzatok arra figyelmeztettek, hogy Kárpátalja lassan megtelik, és azt ajánlották, hogy az újonnan érkező menekülők inkább Ivano-Frankivszk, Voliny, Ternopil, Csernyivci megyéket válasszák állomásul. Csakhogy időközben a háború terjed, Ivano-Frankivszkba már meg is érkezett.

Kárpátaljánál csak a szomszéd Lemberg régióban súlyosabb a helyzet, ahol két napot kell várni az utcán még arra is, hogy valaki bejusson a vasútállomásra és végül felszállhasson egy Lengyelországba tartó vonatra - írta a portál.

A háborús zűrzavar sajnos a szélhámosokat is vonzza, a határ innenső oldalán is, előfordul, hogy az adományszállítókat is becsapják. Facebook bejegyzésében Farkas István figyelmeztet rá, hogy ellenőrizzük, egy-egy elosztó központból valóban menekültekhez jutnak-e az adományok.