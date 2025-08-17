Deviza
Rendkívüli

Lövöldözés volt Brooklynban: halálos áldozatokról és és sérültekről számolt be a New York-i rendőrség

Hőségrekord és viharok: extrém időjárás sújtja az országot – trópusi éjszakák Budapesten, káosz az utakon

A szélsőséges időjárás az utakon és a szabadban egyaránt komoly kihívásokat hozott. Szombaton Budapesten és több vidéki településen megdőlt a hajnali melegrekord, miközben vasárnap heves esőzések és viharok nehezítik a közlekedést az autópályákon.
VG/MTI
2025.08.17., 13:55
Fotó: shutterstock

Szombat hajnalra a főváros és több vidéki település trópusi éjszakát élt át: a János-hegyi meteorológiai állomáson a hőmérséklet nem csökkent 25,3 fok alá, ezzel mind az országos, mind a fővárosi hajnali melegrekord megdőlt – közölte a HungaroMet Zrt. Tavaly ugyanerre a napra Szegeden mérték a korábbi országos csúcsot 24,5 fokkal, a fővárosi rekord pedig 24,1 fok volt a János-hegyen.

Szombaton Budapesten és több vidéki településen megdőlt a hajnali melegrekord, miközben vasárnap heves esőzések és viharok nehezítik a közlekedést az autópályákon / Fotó: Andri Wahyudi / Shutterstock

A hőség után azonban nem sok pihenés jutott az ország lakóinak: vasárnap reggel óta heves esőzések és viharok nehezítik a közlekedést több autópályán. 

Az Útinform közleménye szerint az M0-s autóút déli szakaszán, az M1-es és M5-ös között, az M1-es Tatabánya és Budapest közti szakaszán, az M6-oson és M7-esen Tárnok és Érd térségében, valamint az M2-esen Vác környékén kell számítani jelentős torlódásokra.

Újra megdőlhet a hajnali melegrekord?

A szakértők szerint a következő napokban is változékony időre kell készülni: egyes részeken a nappali hőmérséklet a megszokottnál jóval magasabb marad, míg más területeken a viharok miatt a közlekedés komoly fennakadásokat szenvedhet.

A levegőben lóg, hogy a következő hétre stabilabbá válik-e az időjárás, de mindenki számára fokozott óvatosság javasolt az utakon és a szabadban egyaránt.

Európa lángokban: Spanyolország, Portugália és Törökország is történelmi erdőtüzekkel küzd

Az Ibériai-félszigeten tízezrek kényszerültek otthonaik elhagyására, miközben Törökországban falvakat evakuáltak. Európa lángokban áll, több ezer tűzoltó, katonai egységek és uniós repülőgépek küzdenek az erdőtüzek ellen.

 

9 perc
BGYH

Csalódás a kánikulában: miért csak a nyár végén nyitották meg a főváros új szabadstrandját?

Túl sok időt vesz igénybe a fürdők engedélyeztetése a fővárosban. Budapestnek a Duna visszafoglalásából nem sok minden valósulhatott meg.
Hőségrekord és viharok: extrém időjárás sújtja az országot – trópusi éjszakák Budapesten, káosz az utakon

A szélsőséges időjárás az utakon és a szabadban egyaránt komoly kihívásokat hozott.
Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

A főpolgármesternek duplán igaza van abban, hogy példátlan.

