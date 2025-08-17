Hőségrekord és viharok: extrém időjárás sújtja az országot – trópusi éjszakák Budapesten, káosz az utakon

Szombat hajnalra a főváros és több vidéki település trópusi éjszakát élt át: a János-hegyi meteorológiai állomáson a hőmérséklet nem csökkent 25,3 fok alá, ezzel mind az országos, mind a fővárosi hajnali melegrekord megdőlt – közölte a HungaroMet Zrt. Tavaly ugyanerre a napra Szegeden mérték a korábbi országos csúcsot 24,5 fokkal, a fővárosi rekord pedig 24,1 fok volt a János-hegyen.
A hőség után azonban nem sok pihenés jutott az ország lakóinak: vasárnap reggel óta heves esőzések és viharok nehezítik a közlekedést több autópályán.
Az Útinform közleménye szerint az M0-s autóút déli szakaszán, az M1-es és M5-ös között, az M1-es Tatabánya és Budapest közti szakaszán, az M6-oson és M7-esen Tárnok és Érd térségében, valamint az M2-esen Vác környékén kell számítani jelentős torlódásokra.
A szakértők szerint a következő napokban is változékony időre kell készülni: egyes részeken a nappali hőmérséklet a megszokottnál jóval magasabb marad, míg más területeken a viharok miatt a közlekedés komoly fennakadásokat szenvedhet.
A levegőben lóg, hogy a következő hétre stabilabbá válik-e az időjárás, de mindenki számára fokozott óvatosság javasolt az utakon és a szabadban egyaránt.
Európa lángokban: Spanyolország, Portugália és Törökország is történelmi erdőtüzekkel küzd
Az Ibériai-félszigeten tízezrek kényszerültek otthonaik elhagyására, miközben Törökországban falvakat evakuáltak. Európa lángokban áll, több ezer tűzoltó, katonai egységek és uniós repülőgépek küzdenek az erdőtüzek ellen.
