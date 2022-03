Elfogadta kedden a japán parlament az április 1-én kezdődő pénzügyi év költségvetését, így megnyílt az út Kisida Fumio kormánya számára, hogy újabb ösztönzőcsomaggal enyhítse a háztartásokra nehezedő nyomást, amelyet a növekvő élelmiszer- és energiaárak okoznak. A kiadásnövekedést a kormánypártok és az ellenzék is szorgalmazza, és Hosino Takuja, a Dai-icsi Life Research Institute vezető közgazdásza szerint az valóban jót tenne a gazdaságnak,

csak az a kérdés, képesek lesznek-e a rendelkezésre álló pénzt hatékonyan elkölteni.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nem csekély összegről van szó, a jóváhagyott 107,6 ezermilliárd dolláros büdzsé a negyedik legnagyobb ütemű növekedést jelenti a II. világháború óta. (Egy jen 2,81 forint.) Az ellenzék húszezer milliárd jenes újabb ösztönzőcsomagot sürget, mert attól tart, hogy az országot stagfláció fenyegeti. A Reuters által megkérdezett elemzők szerint a világ harmadik legnagyobb gazdaságának növekedése gyakorlatilag leáll az első negyedévben, mert a koronavírus-járvány és a globális ellátási lánc zavarai megakasztják a talpra állást. Az államadósság is hatalmas, eléri az ötezer milliárd dollár értékű GDP dupláját, és Hosino szerint valószínűleg

a további kiadásokat is államkötvények kibocsátásával fogják finanszírozni.

További gondot jelent az ország számára, hogy a múlt heti földrengés komoly áramhiányt okozott, a kormány ezért kedden felszólította a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az energiával. A 7,4-es erősségű földrengés az ország északkeleti részét érintette – ugyanazt a térséget, amelyet a 2011-es és az azt követő szökőár. A rengés hat hőerőművet sújtott, és a károk miatt néhányuk hetekig vagy akár hónapokig nem üzemelhet, figyelmeztetett Hagiuda Koicsi gazdasági miniszter. Kétmillió háztartásban, köztük több százezer tokióiban ideiglenesen megszűnt az áramszolgáltatás, de további kimaradások várhatóak, ezt próbálják elkerülni a spórolással. Ha az emberek öt százalékkal kevesebb energiát használnak minden órában délután három és este nyolc között, az a tárcavezető szerint óránként kétmillió kilowattórányi megtakarítást jelent.

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Ezért arra kérték érintett területeken élőket, hogy

kapcsoljanak le minden felesleges lámpát, és állítsák 20 Celsius-fokra az otthoni termosztátokat.

Ez utóbbi kihívást jelent, mivel különleges hideg köszöntött be, kedden havazott a fővárosban, és a hőmérséklet két fokra esett vissza. A nagyfogyasztók azonban azonnal reagáltak, a Reuters tudósítás szerint az NHK közszolgálati televízióban tompították a stúdióvilágítást, most először egész napra kikapcsolták a 634 méter magas Tokyo Skytree fényeit, a Tokyo Towert pedig csak félig világították ki. A nagykereskedelmi láncok közül több szintén lejjebb állította a boltokban a fűtést és tompította a fényeket, a Nissan pedig 13 órán keresztül a saját generátorát használta a fővárostól északra található gyárában. Az intézkedés azonban csak ideiglenes, mert az időjárás javulására számítanak, és azzal együtt nő majd a napenergia-termelés is.