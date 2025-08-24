Sikorski külügyminiszter majd kicsattan az örömtől, hogy az ukránok szétlőtték a Barátság vezetéket - Szijjártó Péter úgy kiosztotta, hogy egy életre megemlegeti

Barátságtalan vita alakult ki az egymásra hagyományosan barátnemzetként tekintő Magyarország és Lengyelország külügyminiszterei között a Barátság-kőolajvezetéket ért újabb támadás kapcsán.
A Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú olajvezetéket péntek hajnalban érte ukrán támadás, aminek következtében ideiglenesen léállt az olajszállítás Magyarország felé. Szűk 10 napon belül ezzel már harmadszorra érte támadás a csővezetéket.
Az esett kapcsán heves vita bontakozott ki Szijjártó Péter magyar és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter között az X-en. A magyar diplomácia feje előbb arról írt a mikroblogon, hogy a Barátság elleni merénylet „egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”.
A posztra a lengyel fődiplomata is reagált: „Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni.”
A szócsata azonban itt még nem ért véget, a diplomáciai ügyekben is szókimondó Szijjártó ugyanis így replikázott:
Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó.
Ezt Sikorski sem hagyta szó nélkül, aki válaszul a következő gondolatokat intézte magyar kollégája felé:
Mindketten értjük a kölcsönösség diplomáciai elvét. Egyébként úgy tűnik, hogy az orosz olajszivattyúállomás elleni támadást magyarok hajtották végre. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!
Szijjártó Péter erre azzal válaszolt:
Nagyszerű vagy a csővezeték-robbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet tettél az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is…
A magyar miniszter ezzel feltehetően arra utalt, hogy a héten egy 49 éves ukrán férfit tartóztattak le az olasz hatóságok, akit az Északi Áramlat elleni merénylettel.
Orbán Viktor miniszterelnök tegnap maga is megszólalt az ügyben. Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk – fogalmazott a Harcosok Klubjában a kormányfő, aki az incidens miatt Donald Trump amerikai elnöknek is levelet írt.
Trump válaszában kifejezte, nem örül annak, hogy az Egyesült Államok által finanszírozott kijevi vezetés a magyar és a szlovák energiaellátást veszélyezteti.
A miniszterelnök és a magyar kormány aggodalma ellenére a Mol lapunk megkeresésére azt válaszolta, hogy a régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.
Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik. Az Energy Institute statisztikai évkönyve szerint hazánk kőolajfogyasztása tavaly napi 170,6 ezer hordót tett ki, azonban a nyári csúcsszezonban a fogyasztás ennél magasabb lehet.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Bőséges stratégiai készletek tehát rendelkezésre állnak. Az orosz–ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először. Ahogy említettük, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken.
