Fontos tévhitet oszlattak el a német nyugdíjakról - kisebb az elérhető összeg, mint sokan gondolnák

Bár a német állami nyugdíjbiztosítás akár 3600 eurót is kifizet havonta, ezt a legmagasabb összeget csupán pár tucat ember kapja. A német átlagnyugdíj összege ennél jóval alacsonyabb, 1500 euró.
VG
2025.08.24., 11:13

Bruttó 3500-3600 eurót fizet maximum havonta a német állami nyugdíjbiztosítás egy személynek, ezt a legmagasabb összeget azonban csupán néhány tucat nyugdíjas kapja a 21 millió ellátásra jogosult közül – állítja egy magyar tiktokker.

nyugdíj, Németország
Kisebb a német nyugdíj, mint azt sokan gondolják / Fotó: Maksim Safaniuk

Bajkai Erzsébet a Tiktokon közzétett videóban arról beszél, ehhez ráadásul 45 évet kell ledolgozni. A többi ellátásra jogosult átlagosan csak bruttó 1500 euró állami nyugdíjat kap havonta. 

Az influenszer a németországi munkavállalásból származó nyugdíjakkal kapcsolatos tévhiteket szeretné eloszlatni. 

Sok külföldön dolgozó magyar szerinte ugyanis úgy van vele, hogy a német állami nyugdíj biztosan elég lesz a megélhetésükhöz, ha 5-10-15 évet dolgoztak Európa legnagyobb gazdaságában. Ez azonban egyáltalán nem fedi a valóságot.

Nem mindig elég a német nyugdíj

Ha valaki már későn, 55 éves kor környékén kezd el gondolkodni, és nem tud félretenni a fizetéséből, akkor már elkésett. Ennyi szolgálati évvel ugyanis Németországban az állami nyugdíj egyáltalán nem lesz elég a tartalomgyártó szerint, aki ezért a megtakarítás és a befektetés, azaz az öngondoskodás szerepét hangsúlyozza videójában.

Az Eurostat 2022-es adatai alapján az átlagnyugíj havi összege 1345 euró volt az Európai Unióban. Németországban átlagosan 1494 eurót, Magyarországon viszont ennek alig több mint negyedét, 413 eurónyi összeget kaptak kézhez a nyugdíjasok.

