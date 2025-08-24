Először szólalt meg Trump a Munkács elleni orosz támadásról: kíméletlenül megfenyegette Putyint - minden a feje tetejére állhat

Pénteki sajtótájékoztatóján először szólalt meg az amerikai elnök a Munkácsot ért orosz támadásról. Trump kifejezte elégedetlenségét és közölte, hogy két hetet ad annak eldöntésére, hogy továbbra is nyomást gyakorol az oroszokra, vagy kiszáll a békeközvetítői szerepből.

Trump először szólalt meg a munkácsi amerikai gyár elleni támadásról / Fotó: AFP

Egy orosz légicsapás csütörtökön eltalált egy Nyugat-Ukrajnában működő amerikai elektronikai gyárat, és legalább 15 ember megsebesült az ukrán hatóságok szerint. A támadásról kérdezve Trump újságíróknak azt mondta:

nem vagyok boldog miatta, és semmi miatt nem vagyok boldog, ami ehhez a háborúhoz kapcsolódik.

„A következő két hétben ki fog derülni, hogy merre mennek a dolgok. És nekem nagyon boldognak kell majd lennem” – mondta Trump - mondta az amerikai elnök.

Az oroszok által megtámadott amerikai vállalat egyharmada leégett

A megtámadott vállalat, a Flex,

civil elektronikai alkatrészeket és termékeket gyárt,

világszerte több mint 100 irodával és gyárral rendelkezik.

A céget az Egyesült Államokban alapították,

a NASDAQ-on jegyzik, és központja Austinban (Texas) és Szingapúrban található.

A közösségi médiában megjelent videókon sűrű fekete füst látszott felszállni a vállalat munkácsi üzeméből, a magyar határ közelében.

Mintegy 600 dolgozó volt szolgálatban, amikor a rakéták hajnali 5 óra előtt becsapódtak – közölte Miroslav Bileckij, a megyei katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette, hogy a támadás előtt a munkások hallgattak a légiriadóra, és biztonságos helyekre vonultak, különben a sérültek száma sokkal magasabb lett volna. Elmondása szerint a hatalmas gyár körülbelül egyharmada leégett.

Ez a vállalat kizárólag háztartási készülékeket gyártott. Soha nem állított elő semmilyen katonai felszerelést

– mondta Bileckij, hozzátéve, hogy a Flex 2012 óta működik az adott telephelyen.

Contrary to all efforts to end the war, Russia undertook a massive combined air strike on Ukraine overnight.



Hundreds of drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles on civilian and energy infrastructure.



One of the missiles struck a major American electronics… pic.twitter.com/CTRoXpsk4y — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 21, 2025

A Kreml nem sieti el a háború lezárását, hiába adott ultimátumot Trump

A Kreml a jelek szerint egy héttel Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után sem igyekszik megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. Bár amerikai illetékesek azt állítják, hogy nem adják fel a reményt, és tovább dolgoznak a béke érdekében, a folyamatok a jelek szerint lelassultak.