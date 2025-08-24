Deviza
EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16% EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adócsalás
NAV
fiktív számla
kereskedő
büntetés

Ázsiai áfacsalóra csapott le a NAV – sok tízmilliós büntetés lett a trükközés vége

Fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját egy cég, de a NAV áfaellenőrzése fényt derített a visszaélésre. A NAV a bírságokkal együtt nyolcvannyolcmillió forint megfizetésére kötelezte a céget, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalta.
VG
2025.08.24, 10:12

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, amely több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját. A kockázatelemzők szerint a vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt. 

NAV, adóhatóság, trükközés, adócsaló
Lecsapott a NAV a fiktív számlákkal trükköző kereskedőre /  Fotó: NAV

A revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetők, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, és áfát sem fizetett. 

Adócsaló kereskedőre csapott le a NAV

A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzésére nem kerülhetett sor, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. 

Egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

A NAV a résztvevő igazgatóságok szoros együttműködésével, több lépcsőben biztosította a tartozás megtérülését. A kelet-budapesti cég 1300 m2-es áruháza Komárom-Esztergom vármegyében működött. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, és a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták. A vállalkozás még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben. A további részletek már akadozva érkeztek, ezért a NAV ismét akcióba lépett. A végrehajtási szakterület tucatnyi munkatársa három napon keresztül foglalta le és szállította el a több mint 33 ezer darabos, teljes árukészletet. Az áru értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói.

A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu