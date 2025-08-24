Deviza
EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16% EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
dróncsapás
lng terminál

Lángokban áll a legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminál -

Ukrán drónok találták el az egyik legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminált. Kijev az utóbbi időben egyre erősebben támadja az orosz energiaszektor létesítményeit.
D. GY.
2025.08.24., 12:31

Oroszország közölte, hogy vasárnap kora reggel tűz ütött ki az orosz energiaszektor egyik legfontosabb létesítményében, a Novatek üzemanyag-terminálján a Balti-tenger partján fekvő Uszt-Lugában, miután a lelőtt drónok roncsai a létesítményre zuhantak - írja a Bloomberg.

Novatek orosz energiaszektor LNG
Novatek poszter - az ukránok egyre nagyobb erőkkel támadják az orosz energiaszektor létesítményeit / Fotó: Anadolu via AFP

Uszt-Luga felett tíz drónt semmisítettek meg, a Finn-öbölben, nem messze az orosz–észt határtól, és a roncsok tüzet okoztak a terminálnál – közölte Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója a Telegramon. Hozzátette, hogy tűzoltó- és mentőegységeket vezényeltek a helyszínre, akik dolgoznak a lángok megfékezésén. Sérültekről nem érkezett jelentés. Egy másik támadás során lezuhant drónmaradványok a dél-oroszországi Kurszki atomerőművet is eltalálták az éjszaka folyamán.

Ukrajna az utóbbi hetekben fokozta támadásait az orosz energiaszektor ellen, miközben Donald Trump a Putyinhoz közelebb álló álláspontot képviseli európai szövetségeseihez képest, az augusztus 15-én, az amerikai és orosz elnök alaszkai csúcstalálkozóját követően. Az orosz nyersolaj-szállításokat Magyarországra és Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken ismét leállították pénteken, mindössze két nappal azután, hogy a forgalom újraindult az ukrán dróntámadások miatt történt korábbi fennakadások után.

Az ukránok tovább támadják az orosz energiaszektor létesítményeit

Uszt-Luga, amely Szentpétervártól mintegy 112 kilométerre nyugatra fekszik, Oroszország egyik legfontosabb áruexport-központja, ahol a kőolajtól és LNG-től kezdve a műtrágyáig számos terméket kezelnek. 

A Novatek – Oroszország legnagyobb független földgáztermelője és vezető cseppfolyósított földgáz (LNG) vállalata – itt üzemelteti egyik legfontosabb terminálját.

Az orosz állami atomenergia-üzemeltető, a Roszatom a Telegramon közölte, hogy a légvédelem lelőtt egy ukrán drónt a Kurszki atomerőmű közelében. A roncsok megrongáltak egy transzformátort, ami miatt az egyik reaktor teljesítményét a felére kellett csökkenteni. Kisebb tűzet eloltottak, és nem voltak sérültek – tette hozzá a Roszatom. A sugárzási szint sem az erőműben, sem a környező területeken nem változott.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11831 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Vietnám

Vietnám 600 ezer ember kitelepítését rendelte el - hatalmas vihar közeleg

Minden idők egyik legnagyobb tájfunja tombol Dél-Kelet Ázsiában. Kínában egy népszerű üdülővárost zártak le, Vietnám 600 ezer ember kitelepítését renedelte el.
4 perc
dróncsapás

Lángokban áll a legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminál -

Ukrán drónok találták el az egyik legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminált. Kijev az utóbbi időben egyre erősebben támadja az orosz energiaszektor létesítményeit.
5 perc
Otthon Start Program

Otthon Start: az építőipar is nyertese lesz a programnak

Az Otthon Start programmal az ingatlanfejlesztők is eredményesebbek lehetnek Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu