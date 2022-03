A Nielsen Magyarországon a televíziók nézettségének ismerőjeként jelenik meg a köztudatban, ám a TV jelentőségének csökkenése miatt a közönségmérőnek is alapvetően meg kell változnia, ha szeretné domináns pozícióját megőrizni. Ebben segíthet az, hogy a hírek szerint a vállalat kedden rábólintott egy magántőkealap felvásárlási ajánlatára, melynek keretében 16 milliárd dollárért kelhet el a cég – írja az Axios.

Fotó: LightRocket via Getty Images

A lépés annyiban azonban meglepő, hogy arra alig egy héttel később kerül sor, hogy ugyanezen cég 15 milliárd dolláros ajánlatát visszautasították. A felvásárlást az aktivista befektető Elliot Investment Management leányvállalata az Evergreen Cost Capital és Brookfield Business Partners vezetik, az erről szóló javaslatot pedig a Nielsen igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta.

A felvásárlási ár részvényenként 28 dollár, ami jelentősen magasabb a hétfői záráskor elért 22 dollár körüli értéknél.

A lépés segítheti a piackutató átalakulását, melynek keretében a cég a digitális tartalomfogyasztással kapcsolatos adatok mérését is elsajátíthatja, miközben nem kell a részvényárfolyama miatt aggódnia. Erre szüksége is lesz, hiszen piaci részesedésének elhódítását számos startup és más vállalat szeretné elérni. Ezek közül több nagy tartalomgyártókkal és tévécsatornákkal is együttműködésbe kezdett.

Az évtizedes monopólium hatására elkényelmesedett óriásnak tehát össze kell szednie magát, ha vissza kívánja verni kihívói ostromát.