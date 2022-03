A várakozásoktól elmaradó mértékben ugyan, de emelkedtek a termelői árak (PPI) az Egyesült Államokban. A munkaügyi minisztérium keddi jelentése szerint februárban a termelői árak 0,8 százalékkal nőttek januárhoz képest, elemzők 1 százalékos növekedést jeleztek előre a január havi 1,2 százalékos növekedés után. Az élelmiszer- , energia- és kereskedelmi szolgáltatások árát nem tartalmazó termelői maginfláció mindössze 0,2 százalék volt februárban, míg elemzők 0,6 százalékot vártak a januári 1 százalék után.

Éves összevetésben a termelői árindex 10 százalékkal emelkedett, a maginfláció pedig 8,4 százalék volt.

Arra számítunk, hogy a márciusi PPI nagyobb növekedést mutat majd, ahogy a nyersanyagárak emelkednek és a globális kereskedelmi zavarok felerősödnek - mondta Will Compernolle, a New York-i FHN Financial vezető közgazdásza. (A kedden közölt adatok mg nem tükrözik az olaj és más nyersanyagok, például a búza árának megugrását, amely Oroszország február 24-i ukrajnai invázióját követte.)

A nagykereskedelmi üzemanyagárak 14,8 százalékkal emelkedtek a januári árakhoz képest és ez a tényező nagyban hozzájárult az árucikkek 2,4 százalékos drágulásához.