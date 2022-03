Olaszország 24-30 hónapon belül függetlenné válna az orosz gázszállításoktól – közölte az ország energiaátmenetért felelős minisztere, Roberto Cingolani kedden a Reuters szerint.

A törekvés értelmében az ország legnagyobb közmű cége, az Enel leporolná régebbi, Dél-Olaszországba megálmodott LNG terminálja terveit, melynek szükséges engedélyeit már korábban beszerezte. A vállalat közölte, hogy Olaszország számára a két további LNG létesítmény hasznosnak bizonyult, ezért folytatják a korábbi terv megvalósítását is.

Amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, Olaszország lázasan kutat alternatív források után, különös figyelemmel az egyik legnagyobb LNG exportőr Katarra. Az olasz áramtermelés 40 százalékát gázzal állítják elő, aminek 90 százaléka import és 40 százaléka orosz. Az országba vezető földgázvezetékek Algériával, Azerbajdzsánnal, Líbiával és az Északi-tengerrel is összeköttetésekben vannak és három LNG terminál is található a kikötőiben. Két forrás szerint Róma szeretne egy úszó terminált is építeni.

A források egyike szerint ehhez az energetikai cég Eni és a gázzal kapcsolatos infrastruktúrafejlesztő Snam segítségét kérték.