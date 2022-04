A Facebook anyavállalata, a Meta felbérelte az Egyesült Államok egyik legnagyobb tanácsadó és marketinges cégét, hogy olyan lejárató kampányt szervezzen meg a TikTok ellen, ami a kínai alkalmazás ellen fordítja a közvéleményt – írta meg a The Washington Post. A kampány keretében leveleket küldtek sajtóorgánumoknak, amelyekben a TikTok veszélyeire hívták fel a figyelmet, illetve a kétes természetű TikTok-trendekről is negatív hangvételű közleményeket is készítettek. Emellett újságírókat, politikusokat és közéleti szereplőket is arra ösztönöztek, hogy negatívan nyilatkozzanak a ByteDance cég alkalmazásáról.

Ez a típusú lejárató kampány már régóta a politika eszköztárának egyik alapkelléke. Az elmúlt időszakban, az egyre nagyobbra duzzadó globális vállalatok korában viszont a cégvilágba is kezd átterjedni ez a sárdobálás. A The Washington Post szerzett meg egy a Meta és a Targeted Victory közötti belső levelezést, amelyben a techóriás azzal bízza meg a marketinges céget, járassa le a TikTokot, hogy a fiatalok visszatérjenek a Facebookra és az Instagramra. A cél az, hogy a kínai alkalmazásról elterjedjen, hogy veszélyt jelent a gyerekekre.

A kampány másik célja az volt, hogy elterelje a figyelmet a Metáról. Zuckerberg cége az elmúlt években sok botrány középpontjába került, a legutóbbi esetek a Metaverzum virtuális valósággal kapcsolatban merültek fel. Emiatt a TikTokot nemcsak mint a gyerekekre káros alkalmazást kellett bemutatni, hanem adatvédelmi és trösztellenes aggályokat is el kellett hinteni a közbeszédben.

A TikTok jelenleg a világ egyik legnépszerűbb alkalmazása, ami gyakran felülmúlja a Metához tartozó Facebookot és az Instagramot is. Egyes felmérések szerint a tinédzserek már háromszor annyit időt töltenek a TikTokon, mint az Instán, és emellett a Facebook népszerűsége zuhanórepülésben van a 25 év alatti felhasználók körében.