Deviza
EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF342.23 +0.27% GBP/HUF458.72 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.21% PLN/HUF93.14 -0.01% RON/HUF78.48 +0.08% CZK/HUF16.14 +0.06% EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF342.23 +0.27% GBP/HUF458.72 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.21% PLN/HUF93.14 -0.01% RON/HUF78.48 +0.08% CZK/HUF16.14 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,250.98 +0.15% MTELEKOM1,976 -0.2% MOL3,000 -0.27% OTP30,830 +0.39% RICHTER10,750 0% OPUS588 +1.19% ANY7,880 0% AUTOWALLIS163.5 +0.92% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,244.64 +0.28% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,210.12 -1.72% BUX106,250.98 +0.15% MTELEKOM1,976 -0.2% MOL3,000 -0.27% OTP30,830 +0.39% RICHTER10,750 0% OPUS588 +1.19% ANY7,880 0% AUTOWALLIS163.5 +0.92% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,244.64 +0.28% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,210.12 -1.72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
arany
dollár
vámháború
Fed
devizapiac
amerikai gazdaság
olaj
Jerome Powell
részvénypiac

Az egész világ az amerikai jegybankelnök beszédét várja - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

A világ tőkepiacai az amerikai jegybankelnök pénteki beszédét várják. A részvénypiacnak is iránymutató lehet, hogy Jerome Powell hogyan értékeli az amerikai makrogazdasági helyzetet; enyhén csökkent a valószínűsége a Fed szeptemberi kamatcsökkentésének.
D. GY.
2025.08.22., 07:28

Az ázsiai részvénypiac enyhén emelkedett pénteken a bizonytalan kezdés után, az aggodalmaskodó kereskedők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédére várnak az éves Jackson Hole-i szimpóziumon. A pénzügyi piacok azt remélik, hogy Powell jelzést ad a szeptemberi kamatcsökkentés valószínűségéről, tekintettel a munkaerőpiac gyengülésének legutóbbi jeleire és a rövid távú gazdaságpolitikai kilátásokra.

Powell Fed részvénypiac
Jerome Powell, a Fed elnöke – a részvénypiac elbizonytalanodott a szeptemberre várt amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatban / Fotó: AFP

A piacok idegesen várják a rendkívül fontos Jackson Hole-i beszédet 

mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája Sydney-ben.

A részvénypiac az amerikai jegybankelnök beszédére vár

  • Az MSCI legszélesebb ázsiai és csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexet nem tartalmazza) 0,2 százalékkal emelkedett, így havi nyeresége 1,6 százalékra nőtt. 
  • A dél-koreai Kospi index vezette az emelkedést 1 százalékos növekedéssel, 
  • a kínai blue chipek árfolyamát követő CSI 300 index harmadik napja egyfolytában emelkedik. 
  • A japán Nikkei 225 ingadozott a nyereség és veszteség között, legutóbb 0,1 százalék pluszban állt. 

A jen 148,45-ön stabil maradt az amerikai dollárral szemben, miután pénteken publikált adatok szerint júliusban a maginfláció meghaladta az elemzői várakozásokat és a jegybank inflációs célját.

Az amerikai dollárindex, amely a zöldhasú teljesítményét méri a főbb kereskedelmi partnerek devizáival szemben, 98,60-on stagnált négy egymást követő emelkedő nap után. 

A kereskedők a Fed tisztviselőinek elmúlt napokban tett nyilatkozatait elemezték, az álláspontok többnyire tartózkodóak voltak a jövő havi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

  • Az S&P 500 határidős jegyzései 0,1 százalékkal emelkedtek. A Wall Street legfontosabb mutatója ötnapos veszteségsorozatban van, és ezzel a hónap eddigi legnagyobb heti visszaeséséhez közelít a pénteki tőzsdenap előtt.

Felemás makrogazdasági helyzetben amerikai kamatcsökkentésre várva

A kereskedők a hónap elején közzétett, a vártnál gyengébb foglalkoztatási adatok után növelték a szeptemberi kamatcsökkentésre vonatkozó tétjeiket, majd visszakoztak, miután az inflációs adatok azt mutatták, hogy a vámok nem okoztak jelentős áremelkedési nyomást. A CME Group FedWatch eszköze szerint a piac jelenleg 75 százalék eséllyel áraz egy szeptemberi kamatvágást, szemben a csütörtöki 82,4 százalékkal. 

Kong szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Powell nem ad egyértelmű jelzéseket a Fed következő lépéseiről a kulcsfontosságú foglalkoztatási és inflációs adatok előtt. 

A jelenlegi piaci helyzetben a kockázat egy erősebb dollár, különösen, ha Powell megkérdőjelezi a 25 bázispontos vágásra vonatkozó jelenlegi piaci várakozást.

A kereskedők értékelték azokat a jeleket, amelyek szerint az amerikai gazdasági aktivitás augusztusban gyorsult, miután az S&P Global PMI adatai 18 hónap óta a legerősebb növekedést mutatták a feldolgozóipari megrendelésekben.

Ugyanakkor az amerikai munkaerőpiac is gyengeségeket jelzett: az újonnan munkanélküli-segélyért folyamodók száma a múlt héten közel három hónapja a legnagyobb mértékben nőtt, miközben az előző héten az ellátásban részesülők száma majdnem négyéves csúcsra emelkedett.

Megrekedt a békefolyamat

  • A dollár az euróval szemben is stabil maradt 1,1607 dolláron, miközben az EU és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásáról egyre több részlet lát napvilágot. 
  • Az olajárak mérséklődtek: a Brent nyersolaj hordónként 67,45 dolláron, 0,3 százalék csökkenéssel zárt, miután csütörtökön erősen emelkedett. Oroszország és Ukrajna egymást hibáztatták a megrekedt békefolyamat miatt, az amerikai adatok pedig erős keresletet mutattak a világ legnagyobb olajfogyasztó országában. 
  • Az arany enyhén gyengült: az azonnali piacon az árfolyam 0,1 százalékkal 3334,20 dollárra esett unciánként.
Kapcsolódó

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Split

Last minute áron utazhatunk az Adriai-tenger partjára — már 58 euróból megjárhatjuk Horvátországot

A MÁV vonataival már olcsóbban juthatunk a tengerhez.
3 perc
szupererő

Egy hadihajót már felemelhetne a fúziós energia szupermágnese, lassan áramot is kellene termelni

Friss drónfelvétel mutatja, mi történik a telephelyen.
7 perc
arany

Az egész világ az amerikai jegybankelnök beszédét várja - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

A világ tőkepiacai az amerikai jegybankelnök pénteki beszédét várják.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu