Az egész világ az amerikai jegybankelnök beszédét várja - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Az ázsiai részvénypiac enyhén emelkedett pénteken a bizonytalan kezdés után, az aggodalmaskodó kereskedők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédére várnak az éves Jackson Hole-i szimpóziumon. A pénzügyi piacok azt remélik, hogy Powell jelzést ad a szeptemberi kamatcsökkentés valószínűségéről, tekintettel a munkaerőpiac gyengülésének legutóbbi jeleire és a rövid távú gazdaságpolitikai kilátásokra.

Jerome Powell, a Fed elnöke – a részvénypiac elbizonytalanodott a szeptemberre várt amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatban / Fotó: AFP

A piacok idegesen várják a rendkívül fontos Jackson Hole-i beszédet

– mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája Sydney-ben.

A részvénypiac az amerikai jegybankelnök beszédére vár

Az MSCI legszélesebb ázsiai és csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexet nem tartalmazza) 0,2 százalékkal emelkedett, így havi nyeresége 1,6 százalékra nőtt.

A dél-koreai Kospi index vezette az emelkedést 1 százalékos növekedéssel,

a kínai blue chipek árfolyamát követő CSI 300 index harmadik napja egyfolytában emelkedik.

A japán Nikkei 225 ingadozott a nyereség és veszteség között, legutóbb 0,1 százalék pluszban állt.

A jen 148,45-ön stabil maradt az amerikai dollárral szemben, miután pénteken publikált adatok szerint júliusban a maginfláció meghaladta az elemzői várakozásokat és a jegybank inflációs célját.

Az amerikai dollárindex, amely a zöldhasú teljesítményét méri a főbb kereskedelmi partnerek devizáival szemben, 98,60-on stagnált négy egymást követő emelkedő nap után.

A kereskedők a Fed tisztviselőinek elmúlt napokban tett nyilatkozatait elemezték, az álláspontok többnyire tartózkodóak voltak a jövő havi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

Az S&P 500 határidős jegyzései 0,1 százalékkal emelkedtek. A Wall Street legfontosabb mutatója ötnapos veszteségsorozatban van, és ezzel a hónap eddigi legnagyobb heti visszaeséséhez közelít a pénteki tőzsdenap előtt.

Felemás makrogazdasági helyzetben amerikai kamatcsökkentésre várva

A kereskedők a hónap elején közzétett, a vártnál gyengébb foglalkoztatási adatok után növelték a szeptemberi kamatcsökkentésre vonatkozó tétjeiket, majd visszakoztak, miután az inflációs adatok azt mutatták, hogy a vámok nem okoztak jelentős áremelkedési nyomást. A CME Group FedWatch eszköze szerint a piac jelenleg 75 százalék eséllyel áraz egy szeptemberi kamatvágást, szemben a csütörtöki 82,4 százalékkal.