Egy hadihajót már felemelhetne a fúziós energia szupermágnese, lassan áramot is kellene termelni

Erős a remény, hogy a fúziós reaktorok jelentik majd a fenntartható energiatermelést. Ám az útja messze nincs kikövezve. Hiába mutatja fel egyre-másra a látványos eredményeket, nagy lépéseket a fúziós energia ígéretes franciaországi kísérlete, az ITER projekt, erősek maradtak a vele kapcsolatos kételyek, és nagyok a kihívások is.

A fúziós energia franciaországi kísérleti projektje, az ITER fejlesztésében magyar kutatók is részt vesznek / Fotó: ITER

Egy figyelemre méltó mozzanat híre, egy repülőgép-anyahajó lebegtetésére képes mágnes szállítása járta be a világot a napokban a Franciaországban épülő, kísérleti fúziós reaktor, az ITER kapcsán. Ez az óriásmágnes már az utolsó az a kilenc közül, amelyekre szükség van az energiaipart forradalmasító reaktor építéséhez.

Ám legyen bármilyen erős is az a mágnes, továbbra sem jelenthető ki, hogy a létesítmény valaha termel majd gazdaságosan energiát. Ami biztos, az az, hogy az építkezés – esetenként magyar kutatók részvételével – halad, de a 2007-ben indult beruházás költségei az eredeti 5 milliárd euróról már 35 milliárd euróra (27 milliárd dollárra) nőttek, az első plazma előállítása pedig ez év helyett 2035-re várható. Ráadásul a plazma előállításához egyelőre több energia kell, mint amennyit a reaktor adna. Ezért a világon máshol is folyó fúziósreaktor-kísérletekről érkező beszámolók közül jellemzően azok a emelkednek ki, amelyek szerint a berendezés nettó energiatermelővé válik.

A plazma a fúziós reaktor lelke. A reaktorban a plazmaállapotúvá hevített atomok egyesülhetnek másfajta atomokká, miközben energia szabadul fel. Pont úgy, ahogyan a hatalmas gravitáció alatt a Nap is termeli az energiát, emiatt is nevezik a fúziós elvű reaktorokat gyakran mesterséges Napnak.

Csakhogy földi körülmények között nehéz lemásolni a központi égitestünkben zajló folyamatokat. A fúzió beindulásához a plazmát a Nap hőmérsékleténél is forróbbra, 150 millió Celsius-fokra kell melegíteni. Tízszer melegebbre a Nap magjánál. Az ilyen forró plazma azonban nem érhet hozzá semmilyen anyaghoz, a reaktor falához sem, hiszen károsítaná. A faltól való távol tartását szolgálják majd a mágnesek.