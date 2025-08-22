Egy hadihajót már felemelhetne a fúziós energia szupermágnese, lassan áramot is kellene termelni

Erős a remény, hogy a fúziós reaktorok jelentik majd a fenntartható energiatermelést. Ám az útja messze nincs kikövezve. Hiába mutatja fel egyre-másra a látványos eredményeket, nagy lépéseket a fúziós energia ígéretes franciaországi kísérlete, az ITER projekt, erősek maradtak a vele kapcsolatos kételyek, és nagyok a kihívások is.
Egy figyelemre méltó mozzanat híre, egy repülőgép-anyahajó lebegtetésére képes mágnes szállítása járta be a világot a napokban a Franciaországban épülő, kísérleti fúziós reaktor, az ITER kapcsán. Ez az óriásmágnes már az utolsó az a kilenc közül, amelyekre szükség van az energiaipart forradalmasító reaktor építéséhez.
Ám legyen bármilyen erős is az a mágnes, továbbra sem jelenthető ki, hogy a létesítmény valaha termel majd gazdaságosan energiát. Ami biztos, az az, hogy az építkezés – esetenként magyar kutatók részvételével – halad, de a 2007-ben indult beruházás költségei az eredeti 5 milliárd euróról már 35 milliárd euróra (27 milliárd dollárra) nőttek, az első plazma előállítása pedig ez év helyett 2035-re várható. Ráadásul a plazma előállításához egyelőre több energia kell, mint amennyit a reaktor adna. Ezért a világon máshol is folyó fúziósreaktor-kísérletekről érkező beszámolók közül jellemzően azok a emelkednek ki, amelyek szerint a berendezés nettó energiatermelővé válik.
A plazma a fúziós reaktor lelke. A reaktorban a plazmaállapotúvá hevített atomok egyesülhetnek másfajta atomokká, miközben energia szabadul fel. Pont úgy, ahogyan a hatalmas gravitáció alatt a Nap is termeli az energiát, emiatt is nevezik a fúziós elvű reaktorokat gyakran mesterséges Napnak.
Csakhogy földi körülmények között nehéz lemásolni a központi égitestünkben zajló folyamatokat. A fúzió beindulásához a plazmát a Nap hőmérsékleténél is forróbbra, 150 millió Celsius-fokra kell melegíteni. Tízszer melegebbre a Nap magjánál. Az ilyen forró plazma azonban nem érhet hozzá semmilyen anyaghoz, a reaktor falához sem, hiszen károsítaná. A faltól való távol tartását szolgálják majd a mágnesek.
Tehát a mágnes kulcsfontosságú, nem véletlenül szerepel a fúziós reaktor főberendezése, a tokamak nevében is. A mozaikszó ugyanis a tóruszkamra mágneses tekercsekkel kifejezés orosz nyelvű kifejezésből ered, miután az első tokamakot a Szovjetunióban konstruálták. Az eszköz tanulmányozása 1956-ban indult a moszkvai Kurcsatov Intézetben. A központi szupravezető mégnestekercs (szolenoid) az ITER reaktorában zajló fúzió hajtóereje, mert szükség van rá a túlhevített plazma létrehozásához és fenntartásához is – magyarázza az Energy Reporters.
A fúziós energia lényegét az ITER ismerteti a honlapján, a szaklap pedig egyszerűsítve felsorolja a fúziósenergia-termelés lépéseit.
A teljesen összeszerelt, közel 3 ezer tonnás mágnestekercs más mágneses rendszerekkel együtt hozza létre a plazmát körülvevő mágneses ketrecet, lehetővé téve, hogy a mérnökök irányítsák a fúziót. A fúzió szabályozhatósága alapelvárás, de egyben a technológia egyik fő kihívása is. A szolenoid mágneses ereje akár 6,2 ezer tonnányi teherrel is megbirkózhat. Mágneses energiatárolója 6,4 gigajoule kapacitású. Ezek alapján az ITER reméli, hogy mindössze 50 megawattnyi energia felhasználásával 500 megawatt energiát termelhet.
A nemzetközi együttműködés zajló projekt költségeinek 45 százalékát Európa állja, másik hat ITER-ország pedig egyenként a 9 százalékát. A nehézségek – például a műszaki kihívások és a nem mindig kedvező geopolitikai környezet – ellenére az ITER-építkezés halad a többi, hasonló projekttel együtt. (A máshol is fejlesztett fúziós megoldás mellett folynak lézeres kísérletek is.) A törekvéseket azok az előnyök ösztönzik, amelyek a maghasadáson alapuló energiatermeléssel szemben jelentkeznek. Ilyen, hogy
Az ITER projekt méltó példája a nemzetközi együttműködésnek, amelyben olyan országok, mint az Egyesült Államok, az EU, Oroszország, Kína és India a geopolitikai feszültségek ellenére is jól együttműködnek. Ám továbbra sem látható, hogy milyen ütemben lehet eljutni a fúziós energia kereskedelmi hasznosításáig. A szaklap szerint addig biztosan nem, amikor már szerepet kellene vállalnia a klímaválság közvetlen kezelésében.
