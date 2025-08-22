Az olajárak pénteken alig változtak, de jó úton haladtak afelé, hogy megszakítsák a kéthetes vesztes sorozatukat, mivel az Oroszország és Ukrajna közötti azonnali béke reménye elhalványult, ami növelte az olajkereskedők által követelt kockázatot – írja a Reuters.

Magyarországi üzemanyagárak: jön a Mol döntése, még a délelőtt bejelentik – vége lehet a jó világnak / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Brent nyersolaj határidős ára hordónként 4 centtel 67,63 dollárra csökkent, míg a West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős ára 1 centtel 63,51 dollárra esett vissza.

A kereskedők egyre nagyobb kockázatot áraznak be, mivel halványul a remény, hogy Donald Trump amerikai elnök gyorsan meg tud állapodni az orosz–ukrán háború lezárásában, amely az elmúlt két hétben az olajár elapadását eredményezte.

A három és fél éve tartó háború csütörtökön is megtorpant, miután Oroszország légitámadást indított Ukrajna Európai Unióval közös határának közelében, Ukrajna azt állította, hogy egy orosz olajfinomítót talált el.

Eközben amerikai és európai tervezők közölték, hogy szövetséges nemzetbiztonsági tanácsadóik katonai opciókat dolgoztak ki. Ez az Ukrajna elleni orosz invázió óta a hétvégén tartott első személyes tárgyalásokat követte az amerikai és az orosz vezetők között, amelyek eddig kevés előrelépést eredményeztek.

Alig változott a forint árfolyama péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A dollár jegyzése szinte nem változott, 342,08 forint 342,07 forint után.

Csütörtökön itthon nem lehetett változásra számítani a nagykereskedelmi üzemanyagárakat illetően sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében. Tegnap a következő átlagárakkal lehet egyelőre találkozni a kutakon: