Visszavonultak a beruházások, jöhet a vágta

A beruházások volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok alapján 8,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Az előző negyedévhez viszonyítva – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

Az egy évvel korábbihoz képest 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye Magyarországon / Fotó: AFP

2025 második negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

