Így épít a gazdasági káoszra a luxusipar — itt a titok, amivel dollármilliárdokat kaszálhatnak a vállalatok

A Vogue Business és a GXO Logistics közös kutatásából kiderült, hogy a ruhaipar ruházati cikkeit, cipőket és kiegészítőket értékesítő vállalatok a „jósolható kiszámíthatatlanságra” alapozzák a következő öt évet.
Az új bizonyosság a ruházati cikkeket, cipőket és kiegészítőket értékesítő vállalatok számára, hogy semmi sem biztos. Az elmúlt öt év gazdasági változásaira reagálva a legrugalmasabb márkák már újfajta gondolkodásmódot alkalmaznak. A jövőben a versenyképesség már nem csupán a cégek méretében és lefedettségében, hanem az ellátási láncok rugalmasságban is rejlik.
A szépségápolási, divat- és sportruházati ágazatban a márkák rákényszerülnek, hogy mihamarabb újragondolják az ellátásilánc-menedzsmentet. Valós idejű készletláthatóságba, prediktív elemzésekbe és lokalizált elosztási modellekbe fektetnek. A vezető kiskereskedők arra törekednek, hogy a készleteket a lehető legközelebb helyezzék el a vásárlókhoz, még mielőtt megjelenik a tömeges igény a termékekre.
Luxuskozmetikumok: hatottak a vámok, lekopott a smink az Estée Lauderról
A 2020-as pandémia, a fokozódó geopolitikai feszültségek és a változó kereskedelempolitika feltárta a globális ellátási láncok mélyreható gyengeségeit – megzavarta a gyárak működését, megnövelte a költségeket és bonyolította a határokon átnyúló mozgást. A divatmárkák számára ez hosszabb átfutási időket, növekvő költségeket és állandó bizonytalanságot eredményezett.
A GXO kimutatása szerint a luxusmárkáknak olyan infrastruktúrára van szükségük, amely minden csatornán maradandó vásárlói élményt nyújt, legyen szó
Bár ez a cél egyelőre csak álom lehet, túlmutat a gazdasági realitáson, mégis olyan gyors reagálású, intelligens működésre törekszik, amely minden ponton fenntartja a márkaintegritását. A zavarok és a fogyasztói elvárások növekedése által jellemzett korszakban a legokosabb befektetés , amelyet egy márka tehet, az a saját identitásába való befektetés, a dizájn, az innováció és a vásárlói élmény révén. De ennek az ígéretnek a teljesítése erős, rugalmas háttérmunkát igényel.
A divatipar legelőremutatóbb vállalatai a visszaküldéseket és az ügyféladatokat nem csupán árucikkekként, hanem a márka szempontjából kritikus funkciókként kezelik. A megfelelő partner kiválasztása nem csupán a termelési képességekről szól a 2025-ös évet követően. Inkább közös értékekről, bizonyított teljesítményről és a márkával összhangban történő fejlődés képességéről is.
Ezek az ellátási zavarok nem új keletűek. A mai környezetben a szállítási lánc rugalmassága már nem versenyelőny, hanem követelmény.
— állítja Kamran Ikbal, a GXO Direct értékesítési vezetője.
A luxusmárkák és a ruhaipar számára jó minőségindikátornak számít a jövőben is a skálázhatóság. Ez azt jelenti, hogy a kereslet változásaira milyen gyorsan és rugalmasan reagálva tudnak alkalmazkodni. Az online és offline láthatóság egyértelműséget és vásárlói bizalmat nyújt a bizonytalan gazdasági helyzetekben, az operatív rugalmasság pedig lehetővé teszi a márkák számára, hogy a zavarokra ne pánikkal, hanem precíziósan reagáljanak. Itt képbe jön már az új technológiai vívmányok szakértő kezelése is: a mesterségesintelligencia-alapú hibaelhárítás. A technológia segítségével nem önálló működő rendszerként, hanem hatásfokozóként és összehangoló tényezőként alkalmazva sikeresen háríthatja el a potenciális hibákat. A jövő az AI kihasználásáról szól. Olyan intelligens rendszereket szükséges alkalmazni, amelyek előre látják a keresletet, valós időben reagálnak, és fegyelmezett módon kezelik a komplexitást. Az autonóm koordináció korszakába lépünk, ahol a technológia együttműködik, tanul és javítja a döntéshozatalt a szervezeti működésben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.