Deviza
EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF342.23 +0.27% GBP/HUF458.72 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.21% PLN/HUF93.14 -0.01% RON/HUF78.48 +0.08% CZK/HUF16.14 +0.06% EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF342.23 +0.27% GBP/HUF458.72 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.21% PLN/HUF93.14 -0.01% RON/HUF78.48 +0.08% CZK/HUF16.14 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,250.98 +0.15% MTELEKOM1,976 -0.2% MOL3,000 -0.27% OTP30,830 +0.39% RICHTER10,750 0% OPUS588 +1.19% ANY7,880 0% AUTOWALLIS163.5 +0.92% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,244.64 +0.28% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,210.14 -1.72% BUX106,250.98 +0.15% MTELEKOM1,976 -0.2% MOL3,000 -0.27% OTP30,830 +0.39% RICHTER10,750 0% OPUS588 +1.19% ANY7,880 0% AUTOWALLIS163.5 +0.92% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,244.64 +0.28% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,210.14 -1.72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vonat
Split
turizmus
Horvátország
tengerpart
Adria
MÁV

Last minute áron utazhatunk az Adriai-tenger partjára — már 58 euróból megjárhatjuk Horvátországot

Augusztus 24-től szeptember 15-ig jelentős kedvezménnyel, last minute árakon juthatunk Splitbe. A vonatok Kelenföldről indulnak, és oda térnek vissza.
VG
2025.08.22., 08:39
Fotó: shutterstock

A MÁV csoport augusztus 24-től szeptember 15-ig a vonatokon még elérhető ülő- és fekvőhelyek egy részét most last minute áron kínálja – közölte a MÁV.

vonat, vasút, máv, mozdony, flirt, sínek, sín
A MÁV éjszakai vonataival olcsóbban juthatunk el az Adriai-tenger partjára / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A kedvező árú utazáshoz Budapestről és többek között Székesfehérvárról, Siófokról, Fonyódról és Nagykanizsáról különösen az augusztus 24-én, 26-án és 28-án induló vonatokat ajánlják, visszaútra pedig Splitből az augusztus 29-én, 31-én és szeptember 3-án induló vonatokat. A last minute árak a következők:

  • ülőhely hatszemélyes fülkében: 47 euró helyett 29 euró, 
  • fekvőhely hatszemélyes fülkében: 49 euró helyett 39 euró.

Máris megérkeztek Magyarországra a MÁV új dán mozdonyai: senki se számított ilyen gyorsaságra – fotó

A Keleti pályaudvarról vagy Kelenföldről indul a vonat?

A vonat 19:01-kor indul Budapest-Kelenföldről, és Splitbe másnap reggel 9:39-kor érkezik. Visszafelé pedig 17:43-kor indul, ami az évezredes belváros és a strandok közelségével nagyszerű lehetőséget ad akár egy költségtakarékos, de tartalmas egynapos kikapcsolódásra is, oda-vissza úton a vonatunkon megszállva. 

Budapest és Split belvárosa között átszállás nélkül, éjszaka közlekedik, augusztusban kétnaponta, szeptemberben pedig heti két-három alkalommal. A hosszúnak hangzó út kellemesen és tartalmasan telik: jó vacsora az étkezőkocsiban a balatoni naplemente látványával kísérve, pihentető alvás a háló- vagy fekvőhelyes fülkékben, majd az étkezőkocsiban reggelinket fogyasztva tárul elénk a tenger, amint a vonatunk a Dinári-hegység sziklái közül kanyarogva, ereszkedve éri el a végállomást.

A tengerparti üdülővárosokhoz öt perc sétával érhető el autóbusz-csatlakozás, valamint nyolc perc sétával a szigetekre induló hajók kikötője. A Diocletianus-palota élő történelmet megtestesítő 1700 éves falai a kikötő mentén gyalogolva 15 perc után tárulnak elénk. A vasútállomáshoz közel 12 perc sétára népszerű strand is található.

További, teljes körű információ a www.mavcsoport.hu/adria oldalon található, jegyet pedig a jegy.mav.hu-n vagy a legközelebbi nemzetközi pénztáraknál lehet vásárolni.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Split

Last minute áron utazhatunk az Adriai-tenger partjára — már 58 euróból megjárhatjuk Horvátországot

A MÁV vonataival már olcsóbban juthatunk a tengerhez.
3 perc
szupererő

Egy hadihajót már felemelhetne a fúziós energia szupermágnese, lassan áramot is kellene termelni

Friss drónfelvétel mutatja, mi történik a telephelyen.
7 perc
arany

Az egész világ az amerikai jegybankelnök beszédét várja - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

A világ tőkepiacai az amerikai jegybankelnök pénteki beszédét várják.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu