Last minute áron utazhatunk az Adriai-tenger partjára — már 58 euróból megjárhatjuk Horvátországot

A MÁV csoport augusztus 24-től szeptember 15-ig a vonatokon még elérhető ülő- és fekvőhelyek egy részét most last minute áron kínálja – közölte a MÁV.

A kedvező árú utazáshoz Budapestről és többek között Székesfehérvárról, Siófokról, Fonyódról és Nagykanizsáról különösen az augusztus 24-én, 26-án és 28-án induló vonatokat ajánlják, visszaútra pedig Splitből az augusztus 29-én, 31-én és szeptember 3-án induló vonatokat. A last minute árak a következők:

ülőhely hatszemélyes fülkében: 47 euró helyett 29 euró,

fekvőhely hatszemélyes fülkében: 49 euró helyett 39 euró.

A Keleti pályaudvarról vagy Kelenföldről indul a vonat?

A vonat 19:01-kor indul Budapest-Kelenföldről, és Splitbe másnap reggel 9:39-kor érkezik. Visszafelé pedig 17:43-kor indul, ami az évezredes belváros és a strandok közelségével nagyszerű lehetőséget ad akár egy költségtakarékos, de tartalmas egynapos kikapcsolódásra is, oda-vissza úton a vonatunkon megszállva.

Budapest és Split belvárosa között átszállás nélkül, éjszaka közlekedik, augusztusban kétnaponta, szeptemberben pedig heti két-három alkalommal. A hosszúnak hangzó út kellemesen és tartalmasan telik: jó vacsora az étkezőkocsiban a balatoni naplemente látványával kísérve, pihentető alvás a háló- vagy fekvőhelyes fülkékben, majd az étkezőkocsiban reggelinket fogyasztva tárul elénk a tenger, amint a vonatunk a Dinári-hegység sziklái közül kanyarogva, ereszkedve éri el a végállomást.

A tengerparti üdülővárosokhoz öt perc sétával érhető el autóbusz-csatlakozás, valamint nyolc perc sétával a szigetekre induló hajók kikötője. A Diocletianus-palota élő történelmet megtestesítő 1700 éves falai a kikötő mentén gyalogolva 15 perc után tárulnak elénk. A vasútállomáshoz közel 12 perc sétára népszerű strand is található.

További, teljes körű információ a www.mavcsoport.hu/adria oldalon található, jegyet pedig a jegy.mav.hu-n vagy a legközelebbi nemzetközi pénztáraknál lehet vásárolni.