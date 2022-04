A német gazdasági minisztérium mérlegeli annak lehetőségét, hogy államosítsa a Gazprom és a Rosznyefty németországi egységeit az energiaellátás biztonsága körüli fokozódó aggodalmak miatt – írta a Reuters.

A tárca több lehetőséget is elemez, ezek között szerepel a Gazprom németországi leányvállalata, a Wingas átszervezése is – számolt be róla a Bloomberg.

A Wingas a német gázpiac 20 százalékáért felel.

Berlini tisztviselők azt is vizsgálják, hogy a vállalat esetleges csődje milyen hatással lenne a gazdaságra.

A másik opció az lenne, hogy új energiaszolgáltatót keresnek a cég ügyfelei számára.

A Gazprom leányvállalatai Európa-szerte nyomás alá kerülnek, hiszen az ügyfelek és üzleti partnerek nem hajlandók velük újabb üzleteket kötni, így megnő annak az esélye, hogy nem mindegyik leányvállalat éli túl a háború miatt kialakult helyzetet.

A Rosneft Deutschland a németországi finomítói üzletág 25 százalékát adja.

A Wingas megsegítése nem lenne könnyű feladat, ugyanis a Gazprom-csoport vállalatainak üzleti tevékenységei szorosan összefonódnak egymással. Például a Wingas fedezeti ügyleteit, vagyis az ügyfelek ellátásához korábban megvásárolt energiát a londoni székhelyű Gazprom Marketing & Trading kereskedőcég intézi. E nélkül a fedezeti mennyiség nélkül az ügyfelek a jelenlegi spotárakat fizethetnék, tehát drágábban jutnának gázhoz.

A Gazprom vizsgálja az európai gázszállítások leállítását Korábban az keltett riadalmat Európában, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a barátságtalan országoktól rubelben kérné az üzemanyag ellenértékét.

Hasonló problémákkal szembesül az Egyesült Királyság is, amely szinten tervbe vette a Gazprom Energy államosítását. A szigetországi leány a brit piac csaknem ötödét látja el gázzal és villamos energiával, és az ügyfelek közé tartozik többek között a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat is. Itt is hasonló a helyzet, a kereskedelmi részleg 3,5 milliárd font értékben tart fedezeti ügyleteket.

Becslések szerint a német fedezet értéke akár négyszerese is lehet, mint a nagy-britanniai leányvállalat esetében.

A Wingas a Gazprom Germania GmbH része,

amely a németországi gáztároló-kapacitás körülbelül 25 százalékát is birtokolja.

Az Európai Unió tisztviselői a héten mindkét vállalatnál házkutatást tartottak egy trösztellenes vizsgálat keretében, amely azt próbálja felgöngyölíteni, hogy a Gazpromnak volt-e szerepe a tavaly nyár óta számos áremelkedési rekordot hozó energiaválság kialakulásában.