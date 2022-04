Az S&P közleménye szerint az Alfa-Bank és holdingtársasága, az ABH Financial Ltd., a CB Renaissance Credit, a Centrocredit Bank, a Moscow Credit Bank (MCB) és főrészvényese, a Rossium Concern, továbbá a Gazprombank és részlegei – Gazprombank (Switzerland) és a Bank GPB International SA –, valamint a Szojuz Bank, az RN-Bank, a Raiffeisenbank, az Unicredit Banka, a Russian Standard Bank és az Ural Bank for Reconstruction and Development minősítését vonta vissza.

A visszahívás előtt az S&P ezeknek a pénzintézeteknek a hosszú távú besorolását CC-re rontotta az addigi CCC mínuszról.

Az Európai Unió március 15-én jelentette be, hogy megtiltja hitelminősítői osztályzatok érvényben tartását oroszországi jogi személyekre, vállalatokra és egyéb entitásokra.

Kivonulnak a nemzetközi hitelminősítők Oroszországból

Az Európai Unió bejelentésére reagálva elsőként a Fitch Ratings is jelezte, hogy visszavonja az Oroszországra eddig érvényben tartott besorolásait, tegnap pedig a Moody’s is letette az oroszországi pontozótáblát. A nemzetközi hitelminősítők döntése az orosz kormány összes adósminőségi besorolására, valamint az általuk eddig minősítéssel ellátott szubszuverén oroszországi entitások – köztük Moszkva, Szentpétervár és többtucatnyi oroszországi terület – külön osztályzatára vonatkoznak.

A Moody’s a háború kitörése óta – mindössze néhány napon belül – tíz fokozattal minősítette vissza Oroszország hosszú futamidejű külső és hazai államadósságának besorolását. Legutóbb a nagyon magas adóskockázatot jelző Ca államadós-osztályzattal tartotta nyilván Oroszországot; a hitelminősítő rendszerében ennél már csak egy rosszabb minősítés létezik, a C, amely rendszerint már bekövetkezett törlesztési csődöt és csekély későbbi törlesztési kilátásokat tükröz.



ŰFotó: ALEXEY KUDENKO

Óriási károkkal számol az S&P

Az S&P Global előrejelzése szerint a biztosítási piacon legkevesebb 16 milliárd, de akár 35 milliárd dollárnyi veszteséget is okozhat az orosz–ukrán háború. A hitelminősítő a légi közlekedési iparban számít a legnagyobb veszteségekre, és úgy véli, évekbe telhet, mire a gépkölcsönző cégek, a biztosítók, illetve a viszontbiztosítók rendezik a számlákat. Az AerCap repülőgép-kölcsönző például már be is nyújtotta 3,5 milliárd dolláros kárigényét, miután a Moszkvával szemben bevezetett repüléstilalmi intézkedések miatt több mint száz gépe rekedt az oroszországi kifutókon.

A veszteségek javát a világ 21 legnagyobb, globális biztosítási cége fogja viselni, ami tovább rontja majd a biztosítási vállalatok természeti katasztrófák miatt amúgy is borús kilátásait.